CAMEROUN :: Geremi Njitap accidenté : « Plus de peur que de mal » pour le Lion :: CAMEROON

L'ancien capitaine des Lions Indomptables et président du Syndicat national des footballeurs camerounais (SYNAFOC), Geremi Sorele Njitap Fotso, a été impliqué dans un accident de la circulation ce vendredi 19 juin 2026 sur l'axe Yaoundé-Douala, au niveau du deuxième péage. Souffrant de légères contusions, son pronostic vital n'est pas engagé.

Il a soulevé la Coupe d'Afrique des Nations. Il a brandi la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Il a porté fièrement le maillot de Chelsea et de Newcastle. Geremi Njitap est une légende vivante du football camerounais et mondial.

Mais ce vendredi 19 juin 2026, c'est sur la route, et non sur un terrain de football, que l'ancien Lion Indomptable a connu la frayeur.

Alors qu'il circulait sur l'axe Yaoundé-Douala, à hauteur du deuxième péage, son véhicule a dérouté avant de percuter un grillage. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent l'ampleur du choc. Le monde du football camerounais a retenu son souffle.

Rapidement pris en charge par les secours, Geremi Njitap ne souffre que de contusions légères. Le pronostic vital n'est pas engagé. Mais cette alerte rappelle une triste réalité : la Nationale N°3, qui relie les deux principales villes du Cameroun, est l'une des routes les plus meurtrières du pays.

Une matinée de frayeur sur la Nationale N°3

Ce vendredi 19 juin 2026, Geremi Sorele Njitap Fotso, ancien capitaine des Lions Indomptables et président du Syndicat national des footballeurs camerounais (SYNAFOC), circulait sur l'axe Yaoundé-Douala. Il se rendait probablement dans la capitale économique pour l'une de ses nombreuses activités liées à la défense des droits des footballeurs.

Mais à hauteur du deuxième poste de péage, le drame a failli se produire. Selon les premières informations, le véhicule de l'ancien international a dérouté avant de percuter un grillage de mur. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues.

« Plus de peur que de mal »

L'inquiétude a rapidement gagné le monde du football camerounais. Les images de l'accident, relayées sur les réseaux sociaux, ont suscité une vive émotion parmi les proches de l'ancien Lion Indomptable, les responsables du football et de nombreux supporters qui gardent encore en mémoire ses exploits sous le maillot national.

Mais le bilan humain est largement rassurant. Rapidement pris en charge par les secours, Geremi Njitap ne souffrirait que de légères contusions. Selon des sources concordantes, son pronostic vital n'est pas engagé. « Plus de peur que de mal », résument les observateurs.

Un palmarès exceptionnel

Geremi Njitap n'est pas un footballeur ordinaire. Né le 20 décembre 1978 à Bafoussam, il est l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football camerounais.

Avec les Lions Indomptables :

- Double champion d'Afrique en 2000 et 2002

- Champion olympique aux Jeux de Sydney en 2000

Avec ses clubs :

- Real Madrid : 2 Ligues des Champions, 1 titre de Liga, 1 Supercoupe d'Espagne

- Chelsea : vainqueur de la Premier League et de la FA Cup

Polyvalent, capable de jouer latéral droit, milieu droit ou milieu défensif, il était connu pour sa puissance, son style combatif et sa capacité à frapper les coups francs.

Une nouvelle vie au service des footballeurs

Depuis la fin de sa carrière professionnelle, Geremi Njitap s'investit dans la défense des droits des joueurs en tant que président du Syndicat National des Footballeurs du Cameroun (SYNAFOC).

Sous sa houlette, le SYNAFOC est devenu le seul syndicat de footballeurs au Cameroun à bénéficier d'une reconnaissance officielle, un « coup de pied dévastateur » pour ses détracteurs. Il dénonce régulièrement les conditions précaires de nombreux joueurs, qui prennent part aux rencontres sans couverture maladie adéquate et sans avoir satisfait aux tests d'aptitude requis.

La Nationale N°3 : une route mortelle

Cet accident rappelle une triste réalité : la Nationale N°3, qui relie Yaoundé à Douala, est tristement réputée pour le nombre élevé d'accidents qui y sont enregistrés chaque année. Les deux villes sont distantes d'environ 200 kilomètres, mais la route, souvent dégradée et mal éclairée, est le théâtre de nombreux drames.

Geremi Njitap a eu de la chance. Mais combien d'autres n'en ont pas eu ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp