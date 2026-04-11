Brenda Biya : l’appel au secours qui secoue le Cameroun :: CAMEROON

Une détresse sans précédent

« I don’t wanna live anymore. » La fille du président camerounais a publié un texte bouleversant. Elle dit avoir été poussée à se détruire elle-même.

Qui est Brenda Biya et que dit-elle

Brenda Biya est la fille de Paul Biya, président du Cameroun au pouvoir depuis 1982. Dans une lettre ouverte, elle affirme avoir été abandonnée et manipulée par son entourage. Elle raconte avoir développé une addiction exploitée pour lui voler sa popularité, sa santé et son avenir. Le texte évoque des menaces d’emprisonnement pendant douze mois. L’auteure accuse le gouvernement suisse de manipulation et de torture ayant ruiné sa santé mentale et physique.

Pourquoi ces accusations sont explosives

L’affaire mêle trois dimensions sensibles. La première est politique : la famille Biya incarne un régime contesté après quarante-quatre ans au pouvoir. La seconde est géographique : la Suisse accueille des avoirs controversés de nombreux dirigeants africains. La troisième est psychologique : le récit décrit des voix entendues via les ventilations d’un hôtel. Ces voix annonçaient la mort imminente de Paul Biya et une arrestation imminente. L’isolement décrit par Brenda Biya correspond à des mécanismes de torture psychologique reconnus par les protocoles internationaux.

Comment le piège s’est refermé

Le récit suit une chronique précise. Brenda Biya affirme avoir alerté une amie, laquelle a nié la réalité des voix. Cette même amie participait selon elle à une manipulation collective. L’hôtel où elle résidait aurait diffusé son nom dans toute la ville. Des caméras l’auraient filmée dans l’intimité de sa chambre. La menace constante de la prison l’a maintenue dans un état de peur chronique. Le mécanisme décrit correspond à une stratégie de discrédit systématique : faire croire à la victime qu’elle est folle tout en orchestrant sa chute publique.

Une question qui dépasse le cas individuel

Brenda Biya a écrit qu’elle ne voulait plus vivre. Ses accusateurs refusent d’admettre ce qu’ils lui ont fait. Mais une question demeure : combien d’autres personnes vulnérables subissent le même traitement, sans avoir la notoriété d’une fille de président ?

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