BÉNIN :: Le Bénin a une nouvelle Première dame. Et son parcours professionnel va vous surprendre. :: BENIN

Franco-burkinabè, née en 1975, Nathalie Villette-Wadagni grandit à la croisée des cultures, des langues et des ambitions. Sa trajectoire ne sera pas celle d'une femme qui suit. Elle sera celle d'une femme qui trace.

Ses études supérieures dessinent déjà un profil d'exception. L'Université Paris Dauphine, temple de la finance française. L'Université Paris 13. Puis la Harvard Business School, l'institution qui fabrique les décideurs du monde entier. Et enfin la Saïd Business School d'Oxford, creuset des futures élites économiques britanniques.

Un itinéraire académique que peu d'hommes ou de femmes, quelle que soit leur nationalité, peuvent revendiquer.

Douze ans à UBS : l'apprentissage de la haute finance

C'est à Londres, capitale mondiale de la finance, que Nathalie Villette-Wadagni forge sa première expertise. Elle entre chez UBS l'une des banques d'investissement les plus prestigieuses au monde et y reste plus d'une décennie.

Elle se spécialise dans le financement structuré et le crédit. Des métiers techniques, exigeants, où l'erreur se mesure en dizaines de millions de dollars. Elle y acquiert une maîtrise reconnue par ses pairs, intervenant sur des opérations impliquant des multinationales dont les noms figurent dans toutes les grandes places boursières.

Ce passage chez UBS ne sera pas une parenthèse. Ce sera le socle.

Ecobank : le retour vers l'Afrique

Puis vient le tournant africain. Nathalie Villette-Wadagni rejoint le groupe Ecobank institution panafricaine dont la vocation est précisément de connecter le continent au reste du monde économique.

Elle y restera plus de douze ans. Ses fonctions l'emmènent en Tanzanie, en Angleterre, à travers des dizaines de pays africains. Elle pilote les relations avec de grands groupes internationaux, supervise des portefeuilles complexes couvrant plusieurs marchés simultanément.

Jusqu'en 2025, elle dirige encore des entités du groupe. Puis elle démissionne.

Ce départ, timing parfait, parle de lui-même. Il révèle une conscience aiguë des exigences éthiques liées à une exposition politique imminente. Dans un contexte où la confusion des intérêts professionnels et politiques est souvent décriée en Afrique, le geste de Nathalie Villette-Wadagni envoie un signal fort : son intégrité n'est pas négociable.

Une militante bien avant le palais

Mais Nathalie Villette-Wadagni ne se résume pas à un parcours financier. Parallèlement à sa carrière en entreprise, elle s'engage.

Elle siège au sein d'Oxfam ONG internationale de lutte contre les inégalités. Elle intervient dans des forums économiques continentaux, notamment à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, pour plaider en faveur d'un accès élargi des femmes au financement et aux instances de décision.

Elle promeut activement l'entrepreneuriat féminin et l'inclusion économique sur le continent africain. Son engagement n'est pas celui d'une figure de façade. Il est documenté, cohérent, et antérieur à tout rôle institutionnel.

En 2026, son parcours est salué lors de la Woman Night 2026 événement qui honore les femmes africaines d'exception.

Une Première dame d'un genre nouveau

Le rôle de Première dame en Afrique francophone a longtemps été défini par la discrétion, la représentation protocolaire, les œuvres caritatives. Un rôle d'ombre, aux contours flous, souvent réduit à l'image du chef d'État.

Nathalie Villette-Wadagni ne correspond à aucun de ces schémas.

Elle arrive au palais présidentiel béninois avec un réseau financier international, une expertise sectorielle rare, une légitimité académique et professionnelle construite sur trente ans de travail, et une vision de l'Afrique forgée par l'expérience pas par les discours.

La question que pose son profil n'est pas symbolique. Elle est stratégique : quel rôle une Première dame de ce calibre peut-elle jouer dans le développement économique et social de son pays ?

Ce que son arrivée dit du Bénin

Le Bénin de Patrice Talon s'est imposé ces dernières années comme l'un des pays d'Afrique de l'Ouest les plus ambitieux en matière de réformes économiques et institutionnelles. Dans ce contexte, l'arrivée d'une Première dame au profil aussi exceptionnel n'est pas un fait divers. C'est un signal.

Elle incarne la convergence entre excellence africaine et expertise mondiale. Entre engagement politique et rigueur professionnelle. Entre féminisme concret et leadership institutionnel.

Le Bénin vient de se doter d'une Première dame dont le curriculum vitae redessine les contours de ce que le rôle peut et doit peut-être devenir.

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