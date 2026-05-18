CAMEROUN :: LETTRE OUVERTE CONTRE LE SIEUR ELIMBI LOBE :: CAMEROON

Mr Elimbi Lobe, Je suis un camerounais, originaire de la région qui est devenue malheureusement votre brosse à dent, votre serpillière et votre papier hygiénique au quotidien.

Je suis responsable d’une petite entreprise créée après une rude bataille dans un pays voisin pour les fonds de lancement, jamais dans ce pays parfois qualifié a tort ou à raison de xénophobe. En 6 ans de résidence, je n’avais jamais entendu des propos comme quoi : RENTREZ CHEZ VOUS, jamais au grand jamais.

Malheureusement pour moi, de retour à Douala dans mon propre pays, capitale économique, le site choisi pour l’installation de l’entreprise s’est avéré être un de vos puissants fiefs abritant vos adeptes qui suivent votre doctrine au quotidien et ont tous intégré votre venin dans leur corps.

Résultat des courses, nous affrontons depuis lors la dure réalité du" rentrez chez vous" qui vous est si cher. Cela ne s’est pas limité aux propos verbaux mais bien plus des actes violents et attaques ont eu lieux au sein même de l’entreprise, des plaintes ont été déposées auprès des <<autorités >>, plaintes qui n’ont jamais prospérées, d’ailleurs les supports USB contenants les preuves factuelles des actes ont été extirpées du dossier pour le laisser vide et mieux le classer sans suite et innocenter vos adeptes.

Pourtant une loi existe belle et bien à cet effet, mais personne n’a jamais été condamner pour de tels actes. Une preuve palpable que votre guerre déclenchée contre le noble peuple Bamiléké est quelque chose de bien structurée avec des ramifications très hautes que nul ne saurait imaginer.

Mr Elimbi Lobe, voilà le Cameroun que vous voulez : UN RWANDA de 1994.

Cher Monsieur, vous me demandez de rentrer chez moi, vous me demandez de quitter une ville de Douala, ville construite avec les fonds des Camerounais de Baletet à Doukoula, Mamfe, Maan, Nguelemendouka, bref de l’Extrême nord, Sud, Est, Ouest ...

Mr Elimbi Lobe, mon entreprise paye ses impôts à Douala, l’Etat utilise cet argent pour vous aménager la voirie, l’eau, l’électricité, les hôpitaux etc. alors même que chez moi , on vit dans les ténèbres et la léthargie totale .

Dans votre logique, puisque vous êtes soutenu, dites à vos supports de développer chaque région comme on l’a fait pour Douala dont vous réclamez la propriété et dans ces conditions chacun rentrera chez lui à votre grand bonheur.

Mr Elimbi Lobe, le parcours de ma vie est celui de tout Bamiléké en général qui n’est pas un long fleuve tranquille.Je suis parti de la vente à la sauvette dans les rues pour créer une entreprise qui paye des impôts pour le développement de ce pays et donc vos adeptes y compris une grosse autorités de la ville de Douala veulent mettre au sol. Votre claironnement quotidien sur les plateaux de télévisions digne de radio mille collines du Rwanda, contribuera-t-il à développer ce pays ?

Mr Elimbi Lobe, mon entreprise installée dans votre fief depuis belle lurette, n’a jamais vu la visite d’un jeune riverain en quête de travail ou d’une possible formation. Ils entrent uniquement pour solliciter les aides. Nous les aidons à volonté par empathie car ce sont nos frères, ce sont des Camerounais !!!!

Nous attendons que vous briguez le poste de Député l’année prochaine pour faire passer votre loi sur la taxe tribale qui vous ai si chère. Nous espérons bien que cette taxe permettra surtout de développer les autres recoins afin que chacun rentre chez soi comme vous le voulez si bien.

Cher monsieur,combien de jeunes Douala font ils la moto à Douala ? Combien de jeunes dont vous instrumentalisez font la sauvette dans les rue de la ville de Douala ?

Mr Elimbi Lobe, en lieux et place d’écumer les plateaux de télévision pour distiller la haine dans les cœurs de cette jeunesse qui parfois ne vous ai pas vouée, créer des forums pour enseigner le culte de l’effort et la nécessité de copier les Bamilékés pour sortir du joug de la misère qui les étrangle au quotidien comme tous les autres, cette communauté a besoin plus du soutien que de la haine communautaire et le faisant, vous les abrutissez davantage.

Mr Elimbi Lobe, le Rwanda de 1994 que vous rêvez de voir avec quelques personnes tapies dans l’ombre n’aura jamais lieux, et tôt ou tard, vous répondrez de vos propos qui sont soigneusement documentés et archivés.

Rappelez-vous surtout quand vous crachez votre venin de haine sur des plateaux complices, que les auteurs du Rwanda 1994 et leur famille continuent jusqu’à ce jour de faire l’objet d’une traque sans fin.

NB: ce texte est truffé de fautes et je n’ose pas corriger pour vous !!!

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