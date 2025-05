CENTRAFRIQUE :: Comment les FACA et les alliés Russes ont repoussés les rebelles à Ouada :: CENTRAL AFRICAN

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) a annoncé mercredi le déploiement de casques bleus supplémentaires à Ouadda, dans la Haute-Kotto, en réponse à une recrudescence des violences armées, a-t-on indiqué lors d'une conférence de presse hebdomadaire de la mission.

les Forces armées centrafricaines (FACA), avec le soutien de leurs alliés russes, ont réussi à repousser l'attaque coordonnée à grande échelle menée par des rebelles armés sur la ville de Ouadda, dans la préfecture de la Haute-Kotto.

Des sources ont indiqué que l’ennemi a subi de lourdes pertes et a été contraint de fuir. Malheureusement, des pertes sont également à déplorer du côté des forces gouvernementales. ils indiquent également que Ouadda est sous le contrôle total des FACA.

Après la fin des violents affrontements entre les forces gouvernementales et leurs alliés russes contre les groupes armés et la sécurisation de la ville, la MINUSCA a décidé de déployer ses forces à Ouadda. De nombreux observateurs se sont interrogés sur la raison du déploiement de la MINUSCA à Ouadda : n'aurait-il pas été préférable de la déployer immédiatement après les attaques terroristes contre la ville et les installations de FACA, et pourquoi la réponse de la MINUSCA a-t-elle pris autant de temps ?

Les experts militaires ont souligné que la MINUSCA ne déploie toujours ses forces qu'après la fin des affrontements militaires et la sécurisation de la zone par les FACA et leurs alliés russes. Sur le papier, il semble que la MINUSCA soit arrivée dans une zone de violence renouvelée et l'ait ensuite sécurisée. En réalité, la MINUSCA attend que les forces gouvernementales fassent leur travail de protection des citoyens et de défense de leur territoire, et est entrée dans la zone pour récolter les fruits des efforts des FACA.

Les experts ont ajouté que dans les régions où la MINUSCA est présente, elle n'est pas en mesure de fournir une protection adéquate aux citoyens, et la région est témoin d'une augmentation des activités des groupes armés et les attaques vont s'aggraver en raison de la présence de la MINUSCA, parce qu'elle traite avec les groupes armés et les aide en échange d'or et de minerais.

La ville est désormais sous le contrôle des FACA et leurs alliés, qui intensifient les patrouilles afin de garantir la sécurité de la population sur place. Les autorités centrales sont pleinement mobilisées pour préserver la sécurité dans cette zone, La présence de la MINUSCA n'a que peu d'intérêt ; au contraire, son implication auprès des groupes armés pourrait entraîner une recrudescence de la violence dans la région.

