CAMEROUN :: Le Club Afrique et Developpement et Toumaï veulent donner l’espoir aux artistes Africains :: CAMEROON

La competition est lancée : la residence artistique. Une initiative du Club Afrique Développement, en collaboration avec la Fondation Attijariwafa bank, et SCB Cameroun. Elle s’inscrit dans le cadre de JamSalam une plateforme de dialogue interculturel favorisant la création commune au service de nos sociétés. Le but étant de ressortir des talents locaux qui participent au niveau continental.

Sur le plan local au Cameroun, Il s’agit d’un rendez-vous multiculturel. Un appel aux artistes talentueux du Cameroun, âgé de 20 à 35 ans, en peinture, photographie, sculpture et arts numériques, alliant compétences techniques, profondeur artistique et créativité. Il faut y sortir la substantifique moelle culturelle d’abord au niveau locale avant d’aller se mesurer à d’autres talents au niveau continentale pour enraciner l’Afrique de ce qu’elle a de specificité culturelle.

Le theme de ce rendez-vous du donner et recevoir rassemble toute l’Afrique « TOUMAÏ, ESPOIR DE VIE » et n’a pas été pris au hasard. IL s’articule autour de Toumaï, notre ancêtre commun tiré de la terre Africaine comme berceau de l’humanité figure symbolique de notre origine commune et symbole d’émulation artistique. Au Club Afrique et Développement on confesse que « cette résidence invite une nouvelle génération d’artistes africains à porter, à travers leurs œuvres, un regard sur la mémoire collective, le vivre-ensemble, l’espérance et les futurs africains ».

Aussi, la plateforme JamSalam initiée en 2012 sur les rives du Fleuve Sénégal, à Saint-Louis-Sénégal avec le soutien d’Attijariwafa bank s’inscrit dans une dynamique panafricaine où l’art devient un langage commun au service du dialogue, de la rencontre et de la création collective. Les dés sont ainsi jétés pour une compétition de talents du know how et d’innovation pour les artistes locaux du Cameroun.

Au terme de laquelle, la résidence artistique réunira 15 artistes -1 par pays- issus de 15 pays africains (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Egypte, Gabon, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie) pour créer et échanger autour du theme « Toumai, espoir et vie ».

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