ÉTATS-UNIS :: Nafissatou Diallo, 15 ans après : les projecteurs éteints, un destin brisé :: UNITED STATES

Le 14 mai 2011, Nafissatou Diallo, femme de chambre dans un hôtel de luxe de New York, accuse Dominique Strauss-Kahn d’agression sexuelle. En quelques heures, le monde entier découvre son visage. Les chaînes d’info tournent en boucle, les unes s’arrachent, les plateaux s’enflamment. Dominique Strauss Kahn (DSK) qui est directeur général du Fonds monétaire international ( FMI), voit son destin présidentiel quasi balisé pour l'Elysée, basculer comme un colis mal ajusté à une galerie d'autocar. L’affaire secoue la planète et fait vaciller une candidature présidentielle.

Quinze ans plus tard, le constat est amer : si l’affaire a fait la une de l’histoire, elle n’a rien construit pour celle qui l’a déclenchée.

Des feux de la rampe à l’oubli

Après un accord financier confidentiel avec DSK, Nafissatou tente de se reconstruire. Elle se lance dans les affaires, ouvre un restaurant dans le Bronx, écrit des livres pour raconter sa version des faits. Aucun projet ne prend. Son dernier établissement part en fumée. Ses ouvrages ne percent pas.

Aujourd’hui, la Guinéenne vit à l’écart, murée dans le silence. Elle a dû déménager plusieurs fois, changer de travail, vivre sous pression. “Cette affaire a gâché ma vie”, confiait-elle à Paris Match. Pas de fortune visible, pas de carrière relancée, pas de statut de figure publique. Le grand bain médiatique ne lui a laissé que des vagues qu’elle n’a jamais su surfer.

Un destin brisé dans les fesses d’une femme

Ce jour de mai 2011, un geste dans une chambre d’hôtel a suffi à faire basculer deux vies. Pour DSK, c’est la fin d’un destin présidentiel. Pour Nafissatou, c’est l’entrée forcée dans une tempête médiatique dont elle ne sortira jamais indemne.

L’ironie est cruelle : celui qui visait l’Élysée voit sa trajectoire stoppée nette, et celle qui l’accuse voit la sienne dérailler dans l’ombre. L’homme politique perd le pouvoir, la femme de chambre perd la paix.

Piège politique ou simple accident ?

Beaucoup y ont vu plus qu’un fait divers. À quelques mois de la présidentielle française, DSK était donné favori. Pour ses détracteurs, l’affaire sentait le piège monté par des ennemis politiques pour l’éliminer de la course. Pour ses soutiens, c’était une machination destinée à faire tomber un rival trop haut placé.

Quinze ans après, la vérité judiciaire n’a pas tranché. Mais une chose est sûre : dans ce jeu de pouvoir, Nafissatou Diallo a été la pièce qui a fait tomber le roi, sans jamais devenir reine.

Aujourd’hui, elle reste dans l’ombre. Lui est revenu sur la scène publique. L’histoire retient les noms des puissants. Les autres paient l’addition.

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