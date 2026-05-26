Camer.be
Nafissatou Diallo, 15 ans après : les projecteurs éteints, un destin brisé
ÉTATS-UNIS :: SOCIETE

ÉTATS-UNIS :: Nafissatou Diallo, 15 ans après : les projecteurs éteints, un destin brisé :: UNITED STATES

Le 14 mai 2011, Nafissatou Diallo, femme de chambre dans un hôtel de luxe de New York, accuse Dominique Strauss-Kahn d’agression sexuelle. En quelques heures, le monde entier découvre son visage. Les chaînes d’info tournent en boucle, les unes s’arrachent, les plateaux s’enflamment. Dominique Strauss Kahn (DSK) qui est directeur général du Fonds monétaire international ( FMI), voit son destin présidentiel quasi balisé pour l'Elysée, basculer comme un colis mal ajusté à une galerie d'autocar. L’affaire secoue la planète et fait vaciller une candidature présidentielle.

Quinze ans plus tard, le constat est amer : si l’affaire a fait la une de l’histoire, elle n’a rien construit pour celle qui l’a déclenchée.

Des feux de la rampe à l’oubli  

Après un accord financier confidentiel avec DSK, Nafissatou tente de se reconstruire. Elle se lance dans les affaires, ouvre un restaurant dans le Bronx, écrit des livres pour raconter sa version des faits. Aucun projet ne prend. Son dernier établissement part en fumée. Ses ouvrages ne percent pas. 

Aujourd’hui, la Guinéenne vit à l’écart, murée dans le silence. Elle a dû déménager plusieurs fois, changer de travail, vivre sous pression. “Cette affaire a gâché ma vie”, confiait-elle à Paris Match. Pas de fortune visible, pas de carrière relancée, pas de statut de figure publique. Le grand bain médiatique ne lui a laissé que des vagues qu’elle n’a jamais su surfer.

Un destin brisé dans les fesses d’une femme  

Ce jour de mai 2011, un geste dans une chambre d’hôtel a suffi à faire basculer deux vies. Pour DSK, c’est la fin d’un destin présidentiel. Pour Nafissatou, c’est l’entrée forcée dans une tempête médiatique dont elle ne sortira jamais indemne. 

L’ironie est cruelle : celui qui visait l’Élysée voit sa trajectoire stoppée nette, et celle qui l’accuse voit la sienne dérailler dans l’ombre. L’homme politique perd le pouvoir, la femme de chambre perd la paix.

Piège politique ou simple accident ?  

Beaucoup y ont vu plus qu’un fait divers. À quelques mois de la présidentielle française, DSK était donné favori. Pour ses détracteurs, l’affaire sentait le piège monté par des ennemis politiques pour l’éliminer de la course. Pour ses soutiens, c’était une machination destinée à faire tomber un rival trop haut placé. 

Quinze ans après, la vérité judiciaire n’a pas tranché. Mais une chose est sûre : dans ce jeu de pouvoir, Nafissatou Diallo a été la pièce qui a fait tomber le roi, sans jamais devenir reine.

Aujourd’hui, elle reste dans l’ombre. Lui est revenu sur la scène publique. L’histoire retient les noms des puissants. Les autres paient l’addition.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Campagne haineuse contre Cerise Express par la Focaco; Shanda Tonmé denonce
Dérive de certains chercheurs: le Gardien de la Mémoire de Jean Mbouendé saisit Jacques Fame Ndongo
Douala : quand la mort frappe à l'aube d'une nouvelle vie
Nafissatou Diallo, 15 ans après : les projecteurs éteints, un destin brisé
Samuel Eto’o et Orange celebrent les jeunes talents pour former les futurs stars du Football
Le Club Afrique et Developpement et Toumaï veulent donner l’espoir aux artistes Africains
Le Cameroun incapable de se compter : chronique d’un chaos
Fête Nationale de l’Unité à Bamendjou : Le Parti Vert pour la Démocratie au Cameroun au défilé
Le meurtre de Mama Mado à Nkongsamba : quand une communauté perd l'une de ses âmes les plus aimées
APPEL A L’APAISEMENT de Shanda Tonme: Les crimes de Zoélété nous interpellent
Sino Mart rouvre au Cameroun : l'enquête sur le fouet est toujours ouverte
Douala : un féticheur surpris en pleine incantation dans une maison neuve à Yassa
Devenez Rédacteur

Les + récents

08:32
26 mai 1990- 26 mai 2026: Le Social Democratic Front 36 ans après

26 mai 1990- 26 mai 2026: Le Social Democratic Front 36 ans après
07:50
Campagne haineuse contre Cerise Express par la Focaco; Shanda Tonmé denonce

Campagne haineuse contre Cerise Express par la Focaco; Shanda Tonmé denonce
07:39
Note de lecture de la Note de Conjoncture publiée par la CAA sur l'endettement du Cameroun

Note de lecture de la Note de Conjoncture publiée par la CAA sur l'endettement du Cameroun
02:57
Dérive de certains chercheurs: le Gardien de la Mémoire de Jean Mbouendé saisit Jacques Fame Ndongo

Dérive de certains chercheurs: le Gardien de la Mémoire de Jean Mbouendé saisit Jacques Fame Ndongo
01:46
Barthélémy Toguo : Le quêteur d’eau célébré à l’Unesco

Barthélémy Toguo : Le quêteur d’eau célébré à l’Unesco

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

HERVE MATHOUX SON REGARD SUR LE FOOT AFRICAIN SES 10 DERNIRERE ANNEES
Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur

évènement

Vidéo

Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb

L'actualité en vidéo