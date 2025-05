CAMEROUN :: Bet Pawa Discovery Trip : OSS Consulting fait vibrer Nkoabe au rythme de l’aventure :: CAMEROON

Le week-end du 17 au 19 mai, la paisible localité de Nkoabe s’est transformée en véritable terrain de découverte grâce au Bet Pawa Discovery Trip, une initiative signée OSS Consulting. Environ soixante participants ont répondu présents à cette escapade immersive en pleine forêt équatoriale, conçue pour mêler nature, culture et divertissement.

L’équipe d’OSS Consulting a su démontrer tout son savoir-faire en orchestrant un programme dense et parfaitement équilibré. Jeux de société, basketball, randonnées, contes traditionnels avec un griot, grillades conviviales, prestations artistiques, pique-nique, séance de cinéma sous les étoiles, boîte de nuit en pleine forêt, sans oublier une étonnante initiation au golf — les activités n’ont cessé de surprendre et d’enchanter les participants.

Cette organisation millimétrée a permis de créer une ambiance unique, chaleureuse et inclusive, où chaque Trippers a pu s’exprimer, se détendre et tisser des liens dans un cadre naturel exceptionnel.

Parmi les invités, on retrouvait des figures bien connues du public telles que Parys Batonda (influenceuse), Aimée Catherine Moukouri (journaliste) et Stéphane Biya (blogueur), venus vivre eux aussi cette aventure hors du commun.

Au terme de ces trois jours d’évasion et de convivialité, les participants sont repartis le cœur léger, enrichis de souvenirs forts, d’émotions sincères et d’une belle dose d’énergie positive. Une réussite totale pour OSS Consulting, qui confirme avec brio sa capacité à proposer des expériences originales et parfaitement exécutées.

