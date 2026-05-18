CAMEROUN :: Mathias Owona Nguini vs Bessala : le débat sur Paul Biya révèle une fracture au sommet du pouvoir :: CAMEROON

Un remaniement ministériel réclamé en urgence. Une réponse qui va beaucoup plus loin que la polémique. L'échange entre le Pr Mathias Owona Nguini et Valère Bessala dépasse le simple débat politique. Il expose, en plein jour, les lignes de fracture qui traversent l'entourage du pouvoir camerounais.

Quand un appel au remaniement déclenche une bombe

Tout commence par une prise de position du Pr Mathias Owona Nguini, figure connue des cercles proches du régime. Celui-ci interpelle publiquement Paul Biya, l'exhortant à procéder sans délai à un remaniement ministériel. L'argument avancé est précis : ceux qui font obstacle à ce réaménagement sont, selon lui, des "noyeurs", des acteurs qui, sciemment ou non, précipitent la chute du régime qu'ils prétendent servir.

La déclaration est formulée comme un avertissement interne. Un signal d'alarme adressé au sommet de l'État par quelqu'un qui se positionne comme un défenseur du système.

Pourquoi cette sortie a tout changé

Valère Bessala ne laisse pas passer. Sa réponse est frontale, et son angle d'attaque inattendu. Plutôt que de débattre du bien-fondé du remaniement, il retourne l'argument du Pr Mathias Owona Nguini contre lui-même.

Pour Bessala, le fait même qu'un proche du pouvoir soit obligé d'implorer publiquement Paul Biya pour obtenir un acte de gouvernement ordinaire constitue la preuve irréfutable que le président ne gouverne plus réellement. La démonstration est redoutable dans sa logique : si le chef de l'État était pleinement en contrôle, nul n'aurait besoin de le supplier via les médias.

Il va plus loin. Évoquant l'âge avancé du président, Bessala soutient que Paul Biya n'aurait plus toutes ses capacités, allant jusqu'à une comparaison psychologique avec un bébé formulation volontairement brutale, conçue pour frapper les esprits et forcer la réaction.

Un débat qui révèle l'essentiel

Ce type d'échange obéit à une logique bien précise dans le champ politique camerounais. Le remaniement ministériel est, depuis des décennies, l'un des actes symboliques les plus attendus du pouvoir exécutif à Yaoundé. Chaque délai inexpliqué alimente les spéculations sur l'état réel de la prise de décision au sommet.

Quand un soutien du régime comme le Pr Mathias Owona Nguini exprime publiquement son impatience, il fissure involontairement le récit officiel de maîtrise et de contrôle. Quand un critique comme Valère Bessala s'engouffre dans cette fissure, le débat change de nature. Il ne s'agit plus d'un désaccord sur la composition du gouvernement. Il s'agit d'une question sur la capacité réelle d'exercice du pouvoir.

Le débat Mathias Owona Nguini-Bessala se définit ainsi comme un révélateur involontaire des tensions internes au sein du système politique camerounais.

Des enjeux qui dépassent les deux protagonistes

Cet échange place le pouvoir dans une position inconfortable. Répondre officiellem­ent risque d'amplifier la polémique. Ignorer risque de laisser le terrain à Bessala. La communication gouvernementale camerounaise est prise en tenaille entre deux logiques également coûteuses.

L'enjeu est plus profond. Le système politique camerounais entre dans une période de questionnement accéléré sur la succession et la continuité du pouvoir. Chaque sortie médiatique de ce type qu'elle vienne d'un défenseur ou d'un opposant contribue à normaliser un débat longtemps considéré comme tabou : celui de la capacité réelle de Paul Biya à exercer la présidence.

Cette normalisation, une fois amorcée, ne se referme pas. Elle structure les perceptions, influence les positionnements des acteurs politiques, et modifie progressivement le rapport de force autour de l'exécutif.

La vraie question que personne ne pose officiellement

Le débat Mathias Owona Nguini-Bessala sur le remaniement ministériel n'est en réalité que la surface visible d'une interrogation plus profonde sur l'avenir du pouvoir à Yaoundé. La vraie question n'est pas de savoir qui a tort ou raison dans cet échange. Elle est de savoir si le Cameroun dispose d'institutions assez solides pour traverser cette période d'incertitude sans dommages durables. Et personne, ni du côté du régime ni du côté de ses critiques, ne semble encore prêt à y répondre publiquement.

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