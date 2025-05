CAMEROUN :: Obsèques de Joël Nsiyip Mete à Bamena,Me André Marie Tassa "nous portons ensemble le deuil" :: CAMEROON

(Bamena- Ouest-Cameroun) Hommage à Joël L. Nsiyip Mete, Rapporteur du Bureau de la Fédération Régionale du MRC OUEST, formulée à Bamena , le samedi 24 Mai 2024 par Me André Marie Tassa, Avocat au Barreau du Cameroun et Secrétaire du Bureau de la Fédération Régionale du MRC OUEST

Autorités administratives, traditionnelles, Chers membres du clergé, Mesdames et messieurs, les membres du Directoire National du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, Mesdames et messieurs les membres du bureau de la Fédération Régionale du Mrc Ouest, Amis Politiques, Mesdames et messieurs, Distingués disciples de Jésus Christ, Peuple de Bamena,

Plusieurs fois, j’ai cherché l’inspiration sur comment formuler mon message pour rendre hommage à Joël L. Nsiyip Mete, cette belle plume, qui officiait jusqu’à son décès en qualité de Rapporteur du bureau de la Fédération Régionale du Mrc Ouest. Imaginé dans quelle peine, je me suis retrouvé dès l’annonce du décès de celui que j’appelais « Joël ». Comme de nombreux militants du MRC, je me suis senti bouleversé, tétanisé et déplumé. Je réalisais difficilement que le Mrc venait de perdre l’un de ses vaillants guerriers, idéologues et scribes, incontestables.

En fait, je ne comprenais plus que j’allais me régaler des analyses politiques, très pertinentes de cet ami politique exemplaire. Car Joël, à travers la vivacité de sa plume, la clarté de ses écrits, les pertinences de ses idées, était une lumière. Il éclairait à merveille la trajectoire de ses contemporains sur les chantiers de la Renaissance du Cameroun. Son imagination, débridée, ne laissait personne indiffèrent…Tout comme son flegme et son humour décapant. Incarcéré injustement, à cause de son engagement dans le train de la Renaissance, comme plusieurs nous déportés, Joël n’a pas fléchi. Il a résisté dignement. Il a continué à brandir le flambeau de la Renaissance et de la Résistance. Après sa sortie de la prison centrale de Kondengui à Yaoundé où il a passé neuf mois, Joël a continué son combat.

Le combat contre les injustices dans notre société, le combat pour la transformation sociale et la renaissance du Cameroun que pilote notre Président National, le Professeur Maurice Kamto, qui aurait bien voulu être ici à Tchouta à Bamena pour saluer la mémoire de Joël et exprimé ses condoléances à la famille durement éprouvée. Comme vous le savez, le Pr Maurice Kamto , tient au pacte de solidarité qui fait partie des piliers du Mrc. Il n’est pas là physiquement, parce que engagé dans les préparatif du méga meeting du Mrc et des partis alliés de l’Alliance pour le Changement(Apc) prévu à Paris le 31 mai 2025.En son nom et en qualité de Secrétaire du Bureau de la Fédération Régionale du Mrc Ouest, j’adresse, de manière solennelle, mes condoléances à tous les membres de la famille de Joël L.Nsiyip Mete et à ses proches.

Mesdames et messieurs, nous sommes autant touchés, nous portons ensemble le deuil. La perte est considérable, notre peine est grande. Et nous sommes conscients de ce que : «La mort laisse une peine que personne ne peut guérir. L'amour laisse un souvenir que personne ne peut voler. » Nous sommes ici parce que habités par le souvenir de la personne proactive et positive qu’a été Joël L Nsitip Mete. Et comme le disait, le philosophe, « La mort est belle. Elle seule donne à l'amour son vrai climat ». Virant à la fréquence de ce climat d’amour, nous, au Mrc, nous espérons fructifier la semence laissée par Joël Nsiyip Mete sur les sillons de la Renaissance du Cameroun.

Joël… Va et repose en paix. La lutta continua…

