CAMEROUN :: Deux lettres « très urgent » signées le même jour, deux représentants désignés :: CAMEROON

Le 12 mai 2026, le Directeur du Cabinet de la Présidence de la République signe deux correspondances contradictoires en quelques heures. Deux représentants différents désignés pour le même événement, sans qu'aucune annulation officielle ne soit communiquée.

Un couac protocolaire autour de l'inauguration du nouveau siège de la Fecafoot

L'inauguration du nouveau siège de la Fecafoot, prévue le 13 mai 2026 à Yaoundé, cristallise une nouvelle séquence de confusion au sommet de l'État camerounais. Une première correspondance estampillée "très urgent" désigne le ministre des Sports pour représenter le président Paul Biya. Une seconde, marquée "très urgent/confidentielle" et signée par le même Directeur du Cabinet de la Présidence, désigne cette fois le Premier ministre Joseph Dion Ngute.

Les deux documents émanent de la même autorité, le même jour. Aucun ne précise lequel annule l'autre. C'est finalement le journal de minuit de la télévision d'État qui tranche : le Premier ministre représentera le chef de l'État.

Un précédent révélateur : le fiasco de Libreville qui n'a pas servi de leçon

Ce couac n'est pas isolé. Début mai 2026, Joseph Dion Ngute avait été désigné pour représenter Paul Biya à l'inauguration du palais des congrès de Libreville, au Gabon. Il était déjà à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, prêt à embarquer, quand la décision fut annulée. Le ministre des Relations extérieures prit sa place, sans explication publique.

Deux incidents en moins de deux semaines. Le même type de défaillance. La même absence de communication officielle. Ce n'est plus un accident de parcours, c'est un signal structurel sur l'état de la coordination gouvernementale camerounaise.

Quand le circuit de décision présidentiel court-circuite l'appareil d'État

La cacophonie gouvernementale se définit ici comme la production simultanée d'instructions contradictoires par une même autorité, sans mécanisme de correction transparent. Ce dysfonctionnement révèle plusieurs mécanismes sous-jacents.

Le premier est la centralisation excessive des décisions protocolaires au niveau de la Présidence. Chaque désignation de représentant remonte jusqu'au sommet, sans délégation claire ni procédure formalisée. Le moindre changement de dernière minute génère une rupture visible dans la chaîne de commandement.

Le second mécanisme est l'absence de circuit de validation unique. Deux correspondances contradictoires signées par le même directeur suggèrent soit une pression extérieure non documentée, soit une absence de coordination interne au sein même du Cabinet présidentiel.

Crédibilité institutionnelle fragilisée à court terme, légitimité de l'État en jeu à long terme

Ces incidents répétés de dysfonctionnement protocolaire affaiblissent la crédibilité de l'exécutif camerounais sur la scène diplomatique et institutionnelle. Chaque annulation de dernière minute expose publiquement les failles d'un appareil censé fonctionner avec rigueur.

Si la coordination gouvernementale ne se stabilise pas, c'est la capacité de l'État à gérer des transitions complexes y compris une éventuelle succession présidentielle qui sera remise en question. Un appareil incapable de coordonner une désignation protocolaire peut difficilement inspirer confiance pour des arbitrages politiques majeurs.

Jusqu'où la présidence peut-elle se permettre de gouverner par l'improvisation ?

Ces deux incidents posent une question que l'on ne peut plus éviter : la Présidence de la République camerounaise dispose-t-elle encore d'un circuit décisionnel fiable ? Quand la télévision d'État devient l'arbitre officieux des conflits de compétence au sein du Cabinet présidentiel, c'est l'ensemble de l'architecture institutionnelle qui vacille. Le Cameroun mérite une gouvernance qui n'a pas besoin du journal de minuit pour se corriger.

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