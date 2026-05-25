-
© Camer.be : Isaac Ekwalla
- 25 May 2026 08:19:05
- |
- 707
- |
-
Fête Nationale de l’Unité à Bamendjou : Le Parti Vert pour la Démocratie au Cameroun au défilé :: CAMEROON
La Place des Fêtes de Bamendjou a accueilli ce 20 mai 2026 les autorités administratives, traditionnelles, religieuses, militaires, élèves, encadreurs, partis politiques et autres participants dans le cadre de la célébration de la 54ᵉ édition de la Fête Nationale de l’Unité ayant pour thème : « L’Unité nationale, pilier de notre défense et socle du développement du Cameroun ». Mobilisation, joie et patriotisme étaient au rendez-vous.
Aux premières loges à la tribune de la Place des Fêtes de Bamendjou, plusieurs personnalités étaient présentes, parmi lesquelles la présidente du Parti Vert pour la Démocratie au Cameroun (PVDC), Michèle Bilong Fogoum. À la tête du parti depuis près d’un an, elle prend les rênes du parti fondé par son père, le Dr Justin Aimé Fogoum, en 1991 ; un homme porté par une ambition claire : construire un Cameroun moderne, stable et prospère.
Le défilé militaire et civil à Bamendjou s’est bien déroulé ; le Parti Vert pour la Démocratie au Cameroun a tenu à y marquer sa présence, à l’approche des prochaines échéances électorales. Cette participation a également mis en lumière l’engagement des femmes camerounaises au sein du PVDC, des femmes actives et déterminées à prendre part au développement du pays, à la consolidation des valeurs d’unité, de paix et de solidarité nationale, ainsi qu’à la sensibilisation pour la protection de l’environnement.
Confidence de la présidente nationale du PVDC, par ailleurs grande élite de Bamendjou et Reine affectueusement appelée Ma’affo Paagouong : « Nous avons voulu marquer notre devoir patriotique. Le Parti Vert est à Bamendjou pour célébrer avec toute la nation la Fête Nationale de l’Unité, qui est une fête de stabilité, d’union et de vivre-ensemble pour le pays tout
entier ».
Aujourd’hui, sous l’impulsion de sa présidente, Michèle Fogoum épse Bilong, le PVDC entre dans une nouvelle dynamique politique : celle d’un parti de terrain, proche des populations et tourné vers les grands défis du Cameroun moderne. Avec six axes d’action majeurs, à savoir : l’emploi et la jeunesse à travers le soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat ; l’autonomie alimentaire par la modernisation de l’agriculture locale ; la gouvernance pour une gestion publique transparente et efficace ; la santé et le cadre de vie avec l’accès à l’eau potable et à l’énergie ; le développement local pour valoriser les communes et les régions ; ainsi que la préservation des ressources nationales et la protection de l’environnement.
Tous derrière le Parti Vert pour la Démocratie au Cameroun, qui défend un Cameroun uni, souverain, démocratique, économiquement ambitieux et socialement équilibré. Respect, Justice, Unité, Dialogue, Patriotisme, Responsabilité, Travail, Solidarité et protection de l’environnement demeurent les maîtres-mots du PVDC.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
26 mai 1990- 26 mai 2026: Le Social Democratic Front 36 ans après
Campagne haineuse contre Cerise Express par la Focaco; Shanda Tonmé denonce
Note de lecture de la Note de Conjoncture publiée par la CAA sur l'endettement du Cameroun
Dérive de certains chercheurs: le Gardien de la Mémoire de Jean Mbouendé saisit Jacques Fame Ndongo
Barthélémy Toguo : Le quêteur d’eau célébré à l’Unesco
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1040758
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 577929
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 464260
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 387854
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 238202
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 226507