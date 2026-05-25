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Fête Nationale de l’Unité à Bamendjou : Le Parti Vert pour la Démocratie au Cameroun au défilé
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Fête Nationale de l’Unité à Bamendjou : Le Parti Vert pour la Démocratie au Cameroun au défilé :: CAMEROON

La Place des Fêtes de Bamendjou a accueilli ce 20 mai 2026 les autorités administratives, traditionnelles, religieuses, militaires, élèves, encadreurs, partis politiques et autres participants dans le cadre de la célébration de la 54ᵉ édition de la Fête Nationale de l’Unité ayant pour thème : « L’Unité nationale, pilier de notre défense et socle du développement du Cameroun ». Mobilisation, joie et patriotisme étaient au rendez-vous.

Aux premières loges à la tribune de la Place des Fêtes de Bamendjou, plusieurs personnalités étaient présentes, parmi lesquelles la présidente du Parti Vert pour la Démocratie au Cameroun (PVDC), Michèle Bilong Fogoum. À la tête du parti depuis près d’un an, elle prend les rênes du parti fondé par son père, le Dr Justin Aimé Fogoum, en 1991 ; un homme porté par une ambition claire : construire un Cameroun moderne, stable et prospère.

Le défilé militaire et civil à Bamendjou s’est bien déroulé ; le Parti Vert pour la Démocratie au Cameroun a tenu à y marquer sa présence, à l’approche des prochaines échéances électorales. Cette participation a également mis en lumière l’engagement des femmes camerounaises au sein du PVDC, des femmes actives et déterminées à prendre part au développement du pays, à la consolidation des valeurs d’unité, de paix et de solidarité nationale, ainsi qu’à la sensibilisation pour la protection de l’environnement.

Confidence de la présidente nationale du PVDC, par ailleurs grande élite de Bamendjou et Reine affectueusement appelée Ma’affo Paagouong : « Nous avons voulu marquer notre devoir patriotique. Le Parti Vert est à Bamendjou pour célébrer avec toute la nation la Fête Nationale de l’Unité, qui est une fête de stabilité, d’union et de vivre-ensemble pour le pays tout 
entier ».

Aujourd’hui, sous l’impulsion de sa présidente, Michèle Fogoum épse Bilong, le PVDC entre dans une nouvelle dynamique politique : celle d’un parti de terrain, proche des populations et tourné vers les grands défis du Cameroun moderne. Avec six axes d’action majeurs, à savoir : l’emploi et la jeunesse à travers le soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat ; l’autonomie alimentaire par la modernisation de l’agriculture locale ; la gouvernance pour une gestion publique transparente et efficace ; la santé et le cadre de vie avec l’accès à l’eau potable et à l’énergie ; le développement local pour valoriser les communes et les régions ; ainsi que la préservation des ressources nationales et la protection de l’environnement.

Tous derrière le Parti Vert pour la Démocratie au Cameroun, qui défend un Cameroun uni, souverain, démocratique, économiquement ambitieux et socialement équilibré. Respect, Justice, Unité, Dialogue, Patriotisme, Responsabilité, Travail, Solidarité et protection de l’environnement demeurent les maîtres-mots du PVDC.

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