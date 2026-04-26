Ce soir-là, dans la salle de la Bourse du travail de Massy-Palaiseau, le temps semblait suspendu. Brigitte Tchamba y fêtait ses 65 ans, entourée des siens, dans une atmosphère chargée d’émotion, de gratitude et d’amour.

Mère, grand-mère, ancienne présidente des femmes Bazou de France, cette femme au parcours remarquable a été célébrée comme une véritable “reine mère”. Désormais retraitée, elle incarne pour ses proches une vie de dévouement et de sacrifices, récompensée aujourd’hui par l’affection profonde de ses enfants et petits-enfants.

Pour l’occasion, la famille n’a pas fait les choses à moitié. Des proches venus d’Allemagne, de Belgique et de toute la France ont convergé vers l’Essonne pour rendre hommage à celle qui, selon leurs mots, « ne respire que paix, joie et amour ». Dans la salle comble, les témoignages se sont succédé, oscillant entre larmes et éclats de rire, dessinant le portrait d’une femme d’exception.

Seule à élever ses enfants, Brigitte Tchamba a su forger des hommes indépendants, solides et profondément attachés à leurs valeurs. Aujourd’hui, ils se disent prêts à tout pour assurer à leur mère une vie sereine, à l’abri du besoin. Leurs prises de parole, empreintes de respect et d’admiration, ont marqué les esprits et ému l’assistance.

Autour d’un buffet aux saveurs exotiques, les invités ont également célébré la richesse culturelle africaine. Des convives venus du Togo, de Somalie et d’autres horizons du continent ont partagé bien plus qu’un repas : un moment de communion autour d’une femme qui, au fil des années, s’est imposée comme conseillère, soutien et pilier pour beaucoup.

Le sourire constant, rayonnante, Brigitte Tchamba a reçu ce soir-là ce qu’elle a toujours donné sans compter : de l’amour, pur et sincère. Le message de la soirée, simple mais puissant, résonnait dans chaque regard : « Aimons-nous vivants ».

Car au-delà de l’anniversaire, c’est une leçon de vie qui a été célébrée. Honorer une femme de son vivant, lui offrir la reconnaissance qu’elle mérite, reste sans doute le plus précieux des cadeaux.

Joyeux anniversaire, maman Brigitte.