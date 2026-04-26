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Sarcelles en effervescence : la culture Bamendjou s’invite en majesté à Paris
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FRANCE :: Sarcelles en effervescence : la culture Bamendjou s’invite en majesté à Paris

La région parisienne s’apprête à vibrer au rythme des traditions africaines avec un événement d’une rare intensité symbolique : le Gala Royal de la Culture, prévu le 8 mai 2026 à l’Espace Venise. Portée par l’ARABAF, cette grande célébration culturelle se tient sous le haut patronage de Sa Majesté Fo'o Sokoudjou Jean Philippe Rameau, Chef Supérieur Bamendjou.

Plus qu’un simple événement festif, ce gala s’impose comme un rendez-vous majeur pour la diaspora camerounaise et africaine en Europe. Il incarne une volonté affirmée : celle de faire rayonner une identité culturelle forte, fière de ses racines et résolument tournée vers le monde.

Dès 8 heures du matin, la journée s’ouvrira sur une série d’animations culturelles mettant à l’honneur les traditions Bamendjou : musiques, danses, expressions artistiques et rencontres communautaires rythmeront cette première partie. Un moment de transmission et de partage intergénérationnel, où patrimoine et modernité dialogueront.

Mais c’est à la tombée de la nuit que la magie atteindra son apogée. De 20 heures jusqu’à l’aube, le Gala Royal prendra toute son ampleur avec une programmation artistique prestigieuse. Parmi les figures attendues, le mythique André Marie Tala, véritable icône de la musique camerounaise, partagera l’affiche avec Fadil Le Sorcier, artiste incontournable de la scène diasporique. D’autres talents viendront enrichir cette nuit d’exception, mêlant performances musicales, ambiance festive et communion culturelle.

Au-delà des têtes d’affiche, l’événement se veut aussi un espace de visibilité et de mobilisation. Un appel aux sponsors est lancé, preuve de l’ambition portée par les organisateurs : faire de ce gala une plateforme durable de promotion culturelle et économique.

Situé à Sarcelles, territoire emblématique de la diversité en France, l’Espace Venise offrira un cadre idéal à cette rencontre entre tradition africaine et modernité européenne. Le choix de ce lieu n’est pas anodin : il symbolise le pont entre les cultures, entre ici et ailleurs.

À travers la présence du roi Sokoudjou Rameau, c’est toute une institution traditionnelle qui s’invite sur la scène internationale. Une manière forte de rappeler que les chefferies africaines ne sont pas seulement des vestiges du passé, mais des piliers vivants de l’identité et de la cohésion sociale.

Le 8 mai prochain, Sarcelles ne sera pas seulement le théâtre d’un gala. Elle deviendra, le temps d’une journée et d’une nuit, la capitale vibrante de la culture Bamendjou. Un événement à la fois festif, symbolique et historique.

 
 

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