CAMEROUN :: Marcel Niat Njifendji for ever: Pluie d'hommages pour une personnalité plurielle à Bangangté :: CAMEROON

En présence de Aboubary Abdoulye, actuel président du Sénat Camerounais, et de Jean Nkuete, Secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), le tout premier président du Sénat Camerounais a été conduit aux limbes le samedi 16 mai 2026 à Bangangté.

Sénateur et ancien recteur de l'université de Dschang, le Pr Anaclet Fomethé a tenu à rendre hommage à Marcel Niat Njifendji, polytechnicien, ancien directeur de la défunte Société nationale d'électricité (Sonel) et premier président du Sénat Camerounais décédé le 11 avril 2026.L'universitaire venu de Dschang a salué ce 16 mai 2026 à Bangangté le mémoire de Marcel Niat Njifendji (1934-2026).#C'est le président Niat qui m'a inspiré pour l'orientation de ma carrière de physicien. Je voulais le ressembler #, témoigne-t-il. Avant de préciser qu'en qualité de président élu du Sénat Camerounais (2013-2026), Marcel Niat Njifendji s'est illustré comme une personnalité impartiale et loyale. Une exigence de fidélité et de loyauté à Paul Biya salué également par Pr Pascal Nguihé Kanté, ministre, Secrétaire général adjoint des services du Premier ministre.

Parlant au nom du parti au pouvoir où militait Marcel Niat Njifendji jusqu'à sa mort, Jean Nkuete, le secrétaire général de cette formation politique, a souligné les efforts de Marcel Niat Njifendji pour le maintien et le rayonnement de la flamme du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) pendant les années de braise en sa qualité de délégué permanent du comité central du Rdpc à l'Ouest. Une période sensible pendant laquelle face aux assauts d'une opposition vigoureuse, Marcel Niat Njifendji, Victor Fotso, Dr Madeleine Tchuinte, Emmanuel Nzete et autres ont mené de multiples batailles pour sauver le parti de Paul Biya du naufrage dans la région de l’Ouest.

Cet engagement de militant et de dirigeant de Marcel Niat Njifendji est brandi par Jean Nkuete comme une expérience qui devrait inspirer la jeune garde des militants du Rdpc à l"Ouest. Et pourquoi pas au plan national ? D"ailleurs Robert Nkili, vice-président du Sénat, a déroulé, au nom du président actuel de l'auguste chambre, Aboubary Abdoulye, l' oraison funèbre qui retrace la personnalité plurielle de Marcel Niat Njifendji. Car au-delà d'être ingénieur polytechnicien, ancien directeur de la défunte Société nationale d'électricité (Sonel), initiateur du Festival des arts et de la culture Medumba, ancien maire de la commune rurale de Bangangté (2002-2007), il a été promoteur agricole à Kafeng dans l'arrondissement de Bangangte, avant de couronner sa vie politique comme sénat et président du Sénat (2013-2026)et deuxième personnalité de la République.

Cette trajectoire assez édifiante a été couronnée par de nombreuses distinctions Honorifiques. Reste qu'avant les dernières séquences de cette cérémonie funèbre tenue au stade municipal de Bangangté devant de nombreux membres du gouvernement dont les doyens (Pr Jacques Famé Ndongo, ministre d"Etat, ministre de l"Enseignement supérieur, Dr Madeleine Tchuinte, ministre de la Recherche scientifiques et de l'innovation), le président du Sénat a, au nom du Président de la République décoré Marcel Niat Njifendji à titre posthume au rang de commandeur du mérite agricole.Pour consoler Nancy Niat, l'épouse du défunt, Auguste Essomba, préfet du département du Nde, a lu la lettre de condoléances envoyée par Paul Biya, président de la république et ami du défunt. Une reconnaissance qui traduit que les descendants de Marcel Niat Njifendji dont Éric Aimé Niat, actuel maire de Bangangté, vont continuer à travailler avec et pour le système Biya.

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