Camer.be
Franck Biya vice-président : l'imposture constitutionnelle d'une succession dynastique
CAMEROUN :: SéRAIL

CAMEROUN :: Franck Biya vice-président : l'imposture constitutionnelle d'une succession dynastique :: CAMEROON

Selon les dénonciations de l'Alliance pour la défense du bien public, les opérations attribuées au fils aîné du président camerounais représenteraient près de 100 milliards de FCFA captés sur les deniers publics. Un montant qui dépasse le budget annuel de plusieurs ministères.

Le vide d'un curriculum et le poids d'un nom

La loi n° 2026/002 autorise techniquement le président de la République à nommer un vice-président. Personne ne conteste ce fait textuel. Mais le droit de nommer ne saurait se confondre avec la légitimité du nommé. Franck Biya n'a jamais exercé la moindre fonction officielle au sein de l'administration camerounaise. Aucun poste ministériel, aucune direction d'établissement public, aucun mandat électif, aucune responsabilité de gestion de l'argent public. Son parcours est celui d'un opérateur économique privé dont la visibilité tient à sa filiation.

Le régime Biya avait pourtant motivé la révision constitutionnelle par la nécessité de garantir une succession automatique en cas de vacance du pouvoir. Le vice-président n'est donc pas un figurant protocolaire. Il est, en droit, le successeur constitutionnel. Or demander aux Camerounais d'accepter un successeur d'État potentiel sans aucune expérience de la chose publique, c'est troquer la continuité de l'État contre la continuité d'une famille.

L'affaire des OTZ : un délit d'initié à grande échelle

L'absence de compétence n'est pourtant pas le seul problème. Le parcours d'homme d'affaires de Franck Biya comporte un dossier documenté et jamais jugé : l'affaire des Obligations du Trésor à coupon zéro. En 2006, par le biais de sa société Afrione, Franck Emmanuel Biya aurait acquis 9 400 obligations du Trésor camerounais. L'opération s'est déroulée dans le cadre de la titrisation de la dette de l'État vis-à-vis de la CAMTEL et de la CNPS.

Le mécanisme correspond à un délit d'initié à grande échelle. Selon les sources concordantes  d'Afrique Intelligence, Franck Biya a joué de ses appuis au sein de l'appareil d'État pour acquérir ces obligations en dessous de leur valeur de marché. La Caisse autonome d'amortissement lui a ensuite racheté ces titres à leur valeur à maturité en 2017. La différence est édifiante : 9,4 milliards de FCFA payés contre 17,4 milliards perçus. Soit une ponction d'environ 14 milliards sur le Trésor public.

La question posée par le député Jean Michel Nintcheu à l'Assemblée nationale reste sans réponse. Si la Trésorerie disposait des liquidités pour payer Franck Biya par anticipation, pourquoi ne pas avoir versé directement ces 17,4 milliards à la CAMTEL, déjà en proie à d'énormes difficultés financières ?

Le silence comme système de défense

La dimension internationale de l'affaire ajoute un niveau d'incrimination supplémentaire. L'association One Cameroon Movement a déposé une requête auprès de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière en France. L'organisation accuse Franck Emmanuel Biya de posséder illégalement sur le territoire français plusieurs biens immobiliers de grande valeur ainsi que des véhicules de luxe acquis à Monaco pour un montant approchant deux millions d'euros l'unité.

Face à l'accumulation de ces accusations précises, la réponse de Franck Biya a été le silence. Ni Franck Biya, ni les dirigeants de CAMTEL, ni ceux de la Caisse autonome d'amortissement n'ont réagi publiquement. Ce mutisme systématique ne relève pas de la discrétion. Il s'agit d'impunité structurelle assumée, protégée par la puissance paternelle.

Une République ne se transmet pas

La thèse des défenseurs de cette nomination repose sur une triple confusion. Entre légalité formelle et légitimité républicaine d'abord. Entre discrétion et compétence ensuite. Entre continuité dynastique et stabilité républicaine enfin.

L'impact à court terme est prévisible. Dans les six à douze mois, cette nomination fragilisera davantage la crédibilité des institutions camerounaises auprès des partenaires internationaux. Les bailleurs de fonds, déjà attentifs aux questions de gouvernance, durciront leurs conditions. À long terme, sur trois à cinq ans, c'est le principe même de l'État de droit qui s'érode. La normalisation de la succession héréditaire ferme définitivement l'espace politique camerounais.

Un État de droit ne nomme pas à sa tête potentielle un homme dont le seul titre est d'être fils de président. Le Cameroun n'est pas un patrimoine. Il est une République. Et une République ne se transmet pas : elle se mérite. La question qui engage l'avenir est désormais simple : jusqu'à quand le droit formel continuera-t-il à masquer l'absence de toute légitimité républicaine ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#franckbiya #cameroun #successiondynastique #obligationstresor #etatdedroit

Lire aussi dans la rubrique SéRAIL

Franck Biya vice-président : l'imposture constitutionnelle d'une succession dynastique
Deux lettres « très urgent » signées le même jour, deux représentants désignés
Cavaye Yéguié Djibril est mort : 34 ans de règne parlementaire, une fin solitaire à Mada
Crise d’autorité : le blocage du Premier ministre Ngute révèle les lignes de commandement occultes
Georges Gilbert Baongla : la filiation contestée qui défie le pouvoir camerounais
Visite du pape Léon XIV au Cameroun : 50 milliards de F CFA et des zones d'ombre qui interrogent
Les petits-enfants de Chantal Biya accueillent le Pape Léon XIV :révélation sur une famille discrète
Chantal Biya : l'ombre qui gouverne Yaoundé ?
Marcel Niat Njifenji : qui était l'homme qui a présidé le Sénat camerounais 13 ans
Brenda Biya : l’appel au secours qui secoue le Cameroun
Vice-président du Cameroun : qui Biya va-t-il nommer . Les 5 scénarios décryptés
Biya Verrouille Son Armée Avant de Toucher à la Constitution
Devenez Rédacteur

Les + récents

12:04
Franck Biya vice-président : l'imposture constitutionnelle d'une succession dynastique

Franck Biya vice-président : l'imposture constitutionnelle d'une succession dynastique
10:20
SOCADEL : le Cameroun reprend son électricité, mais 800 milliards de dettes attendent

SOCADEL : le Cameroun reprend son électricité, mais 800 milliards de dettes attendent
09:27
Dibombari : la gendarmerie démantèle un réseau de trafic humain

Dibombari : la gendarmerie démantèle un réseau de trafic humain
08:07
Les défenseures des Droits humains dénoncent le rouleau compresseur,exigent la libération de Djeukam

Les défenseures des Droits humains dénoncent le rouleau compresseur,exigent la libération de Djeukam
01:50
Vol du pick-up de Kepombia : la police stoppe une filière Tchad-RCA

Vol du pick-up de Kepombia : la police stoppe une filière Tchad-RCA

SéRAIL :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE

évènement

Vidéo

Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb

L'actualité en vidéo