Camer.be
Samuel Eto’o et Orange celebrent les jeunes talents pour former les futurs stars du Football
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Samuel Eto’o et Orange celebrent les jeunes talents pour former les futurs stars du Football :: CAMEROON

C’était au cours de la finale des clubs du Tournoi Orange Elite Jeunes U-17 Federation Camerounaise du Footbal  FECAFOOT – Federation Internationale Football Association FIFA Talent Development Scheme (TDS).

Cette action des trois acteurs majeurs du Football vient donner un coup de pouce au football Camerounais qui veut se construire à la base.

Une action qui va en ligne droite du programme de l’equipe dirigeante de la FECAFOOT et qui respecte un organigramme bien precis ratisser large pour detecter des talents qui sont disseminés au sein de la population jeune. Samuel Eto’o, le president de la Fecafoot l’a d’ailleurs relevé à maintes reprises « detecter les jeunes talents pour former les stars du football de demain » Cette finale confirme une fois de plus l'immense potentiel de la jeunesse camerounaise et l'importance d'investir dans la détection et la formation des talents dès la base.

Aussi, La relation entre Samuel Eto'o et le football jeune repose sur l'éclosion de jeunes talents et le développement structurel. Issu lui-même des quartiers populaires de Douala IL a été formé à la Kadji Sports Academy avant de rejoindre l'Europe à l'adolescence. Aujourd'hui, en tant que président de la Fecafoot, il s'investit dans l'organisation et la professionnalisation des championnats de jeunes au Cameroun

La Societé de telephonie Moble Orange s’inscrit dans cette dynamique avec notamment l’organisation du tournoi Orange Elite Jeune don’t la finale des clubs s’est deroulé en presence du president de la Fecafoot. A Orange Cameroun, on confesse  « nous sommes fiers d'accompagner le football camerounais de la base au sommet et de contribuer à l'émergence de la prochaine génération de talents »
Et l’aventure se poursuit. 

Du 18 au 22 juin, les meilleurs talents détectés durant la compétition se retrouveront pour le Tournoi des Régions, nouvelle étape majeure du programme de développement des jeunes joueurs porté par la FECAFOOT, la FIFA et soutenu par Orange Cameroun. Avec une lueur d’espoir « Alors que les Lions Indomptables U-17 se préparent à représenter le Cameroun sur la scène mondiale, nous sommes convaincus que les champions de demain se trouvent parmi les jeunes joueurs qui ont foulé les pelouses de cette édition »

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Campagne haineuse contre Cerise Express par la Focaco; Shanda Tonmé denonce
Dérive de certains chercheurs: le Gardien de la Mémoire de Jean Mbouendé saisit Jacques Fame Ndongo
Douala : quand la mort frappe à l'aube d'une nouvelle vie
Nafissatou Diallo, 15 ans après : les projecteurs éteints, un destin brisé
Samuel Eto’o et Orange celebrent les jeunes talents pour former les futurs stars du Football
Le Club Afrique et Developpement et Toumaï veulent donner l’espoir aux artistes Africains
Le Cameroun incapable de se compter : chronique d’un chaos
Fête Nationale de l’Unité à Bamendjou : Le Parti Vert pour la Démocratie au Cameroun au défilé
Le meurtre de Mama Mado à Nkongsamba : quand une communauté perd l'une de ses âmes les plus aimées
APPEL A L’APAISEMENT de Shanda Tonme: Les crimes de Zoélété nous interpellent
Sino Mart rouvre au Cameroun : l'enquête sur le fouet est toujours ouverte
Douala : un féticheur surpris en pleine incantation dans une maison neuve à Yassa
Devenez Rédacteur

Les + récents

08:32
26 mai 1990- 26 mai 2026: Le Social Democratic Front 36 ans après

26 mai 1990- 26 mai 2026: Le Social Democratic Front 36 ans après
07:50
Campagne haineuse contre Cerise Express par la Focaco; Shanda Tonmé denonce

Campagne haineuse contre Cerise Express par la Focaco; Shanda Tonmé denonce
07:39
Note de lecture de la Note de Conjoncture publiée par la CAA sur l'endettement du Cameroun

Note de lecture de la Note de Conjoncture publiée par la CAA sur l'endettement du Cameroun
02:57
Dérive de certains chercheurs: le Gardien de la Mémoire de Jean Mbouendé saisit Jacques Fame Ndongo

Dérive de certains chercheurs: le Gardien de la Mémoire de Jean Mbouendé saisit Jacques Fame Ndongo
01:46
Barthélémy Toguo : Le quêteur d’eau célébré à l’Unesco

Barthélémy Toguo : Le quêteur d’eau célébré à l’Unesco

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

HERVE MATHOUX SON REGARD SUR LE FOOT AFRICAIN SES 10 DERNIRERE ANNEES
Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur

évènement

Vidéo

Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb

L'actualité en vidéo