CAMEROUN :: Samuel Eto’o et Orange celebrent les jeunes talents pour former les futurs stars du Football :: CAMEROON

C’était au cours de la finale des clubs du Tournoi Orange Elite Jeunes U-17 Federation Camerounaise du Footbal FECAFOOT – Federation Internationale Football Association FIFA Talent Development Scheme (TDS).

Cette action des trois acteurs majeurs du Football vient donner un coup de pouce au football Camerounais qui veut se construire à la base.

Une action qui va en ligne droite du programme de l’equipe dirigeante de la FECAFOOT et qui respecte un organigramme bien precis ratisser large pour detecter des talents qui sont disseminés au sein de la population jeune. Samuel Eto’o, le president de la Fecafoot l’a d’ailleurs relevé à maintes reprises « detecter les jeunes talents pour former les stars du football de demain » Cette finale confirme une fois de plus l'immense potentiel de la jeunesse camerounaise et l'importance d'investir dans la détection et la formation des talents dès la base.

Aussi, La relation entre Samuel Eto'o et le football jeune repose sur l'éclosion de jeunes talents et le développement structurel. Issu lui-même des quartiers populaires de Douala IL a été formé à la Kadji Sports Academy avant de rejoindre l'Europe à l'adolescence. Aujourd'hui, en tant que président de la Fecafoot, il s'investit dans l'organisation et la professionnalisation des championnats de jeunes au Cameroun.

La Societé de telephonie Moble Orange s’inscrit dans cette dynamique avec notamment l’organisation du tournoi Orange Elite Jeune don’t la finale des clubs s’est deroulé en presence du president de la Fecafoot. A Orange Cameroun, on confesse « nous sommes fiers d'accompagner le football camerounais de la base au sommet et de contribuer à l'émergence de la prochaine génération de talents »

Et l’aventure se poursuit.

Du 18 au 22 juin, les meilleurs talents détectés durant la compétition se retrouveront pour le Tournoi des Régions, nouvelle étape majeure du programme de développement des jeunes joueurs porté par la FECAFOOT, la FIFA et soutenu par Orange Cameroun. Avec une lueur d’espoir « Alors que les Lions Indomptables U-17 se préparent à représenter le Cameroun sur la scène mondiale, nous sommes convaincus que les champions de demain se trouvent parmi les jeunes joueurs qui ont foulé les pelouses de cette édition »

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp