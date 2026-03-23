Saisie record de Greisen au Cameroun : 50 tonnes de minerais stratégiques interceptés sur la Nationa :: CAMEROON

50 tonnes de minerais stratégiques, dissimulées dans deux camions, n’atteindront pas l’Asie. La Douane camerounaise a intercepté la cargaison sur la Nationale 6, mettant fin à une fraude d’envergure.

L’opération s’est déroulée le dimanche 22 mars 2026. Les éléments de la Brigade Mobile des Douanes de Bankim, dans la région de l’Adamaoua, ont procédé à un contrôle de routine. Deux camions en provenance de Mayo-Darlé ont été stoppés.

À bord, les douaniers ont découvert 50 tonnes de Greisen. Cette roche d’origine granitique renferme une forte concentration de cassitérite, le principal minerai d’étain. Le chargement appartenait à une société minière et circulait sans aucun document douanier.

Le Greisen se définit comme une roche clé pour l’industrie technologique. Sa transformation par fluides hydrothermaux en fait un gisement majeur de métaux critiques.

Le Greisen contient non seulement de la cassitérite, mais aussi du tungstène, du molybdène et du niobium. Ces métaux sont essentiels pour l’électronique, la défense et les énergies renouvelables. La cargaison saisie titrait à 50 % de cassitérite, une proportion exceptionnellement élevée.

La destination officieuse des deux camions était la Chine. Les conducteurs n’ont présenté aucune déclaration d’exportation, ni certificat de prise en charge. L’absence de ces documents constitue une infraction douanière grave.

La Douane camerounaise renforce sa lutte contre les trafics illicites de minerais. Cette saisie marque un coup d’arrêt à une filière d’exportation frauduleuse bien organisée.

L’origine des minerais se situe à Mayo-Darlé, une zone d’activité minière artisanale et semi-industrielle. Le transit par la Nationale 6 permettait d’éviter les postes de contrôle frontaliers habituels. L’itinéraire visait à acheminer la cargaison vers un port d’embarquement clandestin.

Les mécanismes de la fraude reposent sur la sous-déclaration ou l’absence totale de documents. Les sociétés minières impliquées externalisent souvent le transport à des intermédiaires qui assument le risque douanier. La vigilance des brigades mobiles, déployées à l’intérieur du territoire, permet de briser ces chaînes.

Cette saisie envoie un signal fort aux opérateurs miniers et aux trafiquants. Les autorités douanières documentent leur carnet de chasse avec des résultats concrets.

Dans les six à douze prochains mois, l’effet dissuasif pourrait réduire les tentatives d’exportation illégale via les axes secondaires. La Brigade Mobile de Bankim devient un point de référence. Les sociétés minières légales y voient une protection contre la concurrence déloyale des filières frauduleuses.

Pour l’État camerounais, chaque tonne de cassitérite exportée sans déclaration représente une perte de recettes fiscales et de redevances minières. La sécurisation des circuits d’exportation est donc une priorité budgétaire.

L’enjeu est de structurer la traçabilité des minerais stratégiques. Sans contrôle renforcé, le Cameroun continue de perdre une partie de ses richesses géologiques.

Le Greisen et la cassitérite entrent dans des chaînes de valeur mondialisées. La Chine, premier importateur, applique des contrôles stricts à ses frontières, mais les maillons faibles se situent dans les pays producteurs. Une coopération douanière internationale pourrait améliorer le partage d’informations.

Dans trois à cinq ans, le développement d’une filière minière responsable passe par la certification des exportations. Les saisies comme celle de Bankim fournissent des données précieuses pour cartographier les routes du trafic. L’absence de sanctions pénales exemplaires, toutefois, limite l’impact structurel des opérations de routine.

La Douane camerounaise affiche sa détermination, mais la bataille contre les exportations frauduleuses reste une course de fond. Combien de cargaisons échappent encore aux contrôles ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp