CAMEROUN :: Retraite spirituelle des ouvriers de la CDG tenue le 21 mars par le Rev.Paul ZANG :: CAMEROON

Ladite retraite spirituelle s'inscrivait en prélude à la grande cérémonie des consécrations des ouvriers pour le compte de l'année 2026, prévue le 28 mars prochain dès 12h à la chapelle de la grâce mimboman maetur.

C'est dans la louange , adoration et conseils spirituels que cette retraite spirituelle du 21 mars dernier s'est tenue sous la supervision du Rev. Paul ZANG surintendant des Églises Chapelle de la Grâce.

Dans son propos liminaire l'homme de Dieu devant l'autel , précise en ces mots, nous avons besoin des retraites spirituelles pour faire des mises à jour , nous serons consacrés dans quelques jours, quel est l'état de nos cœurs ? par rapport à notre voisinage, collègues de services, membres dans l'église .

Pour l'homme de Dieu, l'huile de la consécration qui sera déposée sur la tête de chaque ouvrier doit trouver l'état de son cœur bon ; afin que les bénédictions qui en découlent aient un impact sur la vie de chaque ouvrier qui se mettra au service de Dieu et le salut des âmes.

Un point très important évoqué par l'homme de Dieu, les titres dans l'église , pour le Rev. Paul ZANG , cet aspect importe peu à l'église , mais plutôt, est-ce qu'un ancien , un évangéliste, un diacre etc ..se comporte comme il se doit? Pour l'homme de Dieu les consécrations de cette année 2026 ,doivent-être faite pour les gens conscients de leur salut, le salut des autres , cherchons le ciel, battons nous pour que nos enfants entre au ciel.

Il faut préciser, cette retraite spirituelle tenue le 21 de ce mois en cours au sein de la chapelle de la grâce mimboman maetur, revêt un autre aspect, constat observé au sein des Églises dans la francophonie, celui du mépris du sacré , un enfant de Dieu doit-être bouillant pendant la louange et l'adoration. Servir Dieu avec réserve est très dangereux pour l'église , au-delà de la recherche des biens matériels , la priorité c'est le salut du ciel. Au sein de la chapelle de la grâce le Rev. Paul ZANG souhaiterait avoir des Pasteurs , Anciens Évangélistes qui croient en Dieu et respectent le sacré.

Conscient du fait que l'oeuvre dans l'église étant très délicate , il invite par ailleurs ses brebis à être prudents face aux persécutions , rejet, on apprend chaque jour , on gère les esprits avant de gérer les humains souligne t-il.

Sous une écoute très attentive, avec prise de note que les ouvriers pour la plupart anciens et nouveaux pour les consécrations chacun dans son fond intérieur a pris connaissance des attentes et des enjeux que revêt les consécrations vis-à-vis d'eux mêmes et vis-à-vis de la bonne marche de l'église .

La clés pour marcher avec Jésus c'est le dépouillement de ce que tu chéries tant , tu ne peux pas servir Dieu en t'honorant , élevant toi- même. L'amour de l'œuvre , du service doit primer avant tout , c'est sur ces mots que l'homme de Dieu a refermé ladite retraite spirituelle, tout en invitant les ouvriers à rester en prières jusqu'au jour des consécrations le 28 mars prochain.

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