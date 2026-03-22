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Israël menace l’Iran : « renvoyé des décennies en arrière » si les frappes sur les villes continuent
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ISRAËL :: Israël menace l’Iran : « renvoyé des décennies en arrière » si les frappes sur les villes continuent :: ISRAEL

Le ministre israélien de la défense, Israël Katz, a formulé une menace sans précédent depuis le site d’un impact de missile à Arad. Debout devant les décombres, il a fixé un seuil : si l’Iran persiste à cibler les centres urbains israéliens, Téhéran subira une dégradation stratégique mesurée en décennies. Cette déclaration élève la rhétorique de conflit à un niveau d’engagement quasi programmatique.

Une menace proférée sur le terrain des frappes

L’annonce intervient dans un contexte d’escalade directe. Israël Katz s’est rendu à Arad, ville touchée par un tir de missile attribué à Téhéran. Sa visite sur les lieux visait à ancrer visuellement la détermination gouvernementale. Le ministre a accusé le Corps des Gardiens de la révolution islamique de viser “intentionnellement les centres de population”.

Cette stratégie, selon Katz, cherche à exercer une pression sur le gouvernement israélien pour contraindre un arrêt des opérations militaires. Il a opposé une fin de non-recevoir : “Le front intérieur est fort.” La formule condense une doctrine : la résilience des populations civiles deviendrait un bouclier politique contre la terreur balistique.

Une surenchère stratégique

La menace de “renvoyer l’Iran des décennies en arrière” repose sur une évaluation capacitaire précise. L’État hébreu dispose d’options de frappes profondes contre les infrastructures nucléaires, pétrochimiques et de commandement iraniennes. L’objectif affiché est une destruction systémique, non une simple riposte proportionnelle.

Les causes de cette montée en tension sont multiples. L’échec des canaux diplomatiques pour contenir le programme balistique iranien a laissé le champ libre à une logique d’affrontement. Par ailleurs, la doctrine israélienne de “guerre entre les guerres” se transforme progressivement en confrontation ouverte. Le choix de cibler les villes constitue, pour Jérusalem, un changement de paradigme qui justifie une réponse d’une ampleur inédite.

Une escalade calculée

Le mécanisme sous-jacent repose sur une lecture symétrique des intentions adverses. Israël interprète les tirs sur les centres urbains comme une tentative de briser la cohésion sociale. En retour, il propose une dissuasion par la punition collective infligée à l’appareil d’État iranien. Le ministre de la défense ne parle plus de frappes ciblées mais d’une régression “de décennies”.

Cette formulation renvoie à un registre connu : l’anéantissement des capacités industrielles et scientifiques. Dans l’esprit des planificateurs israéliens, le précédent du programme nucléaire irakien des années 1980 offre un modèle. L’opération Opera en 1981 avait retardé de plusieurs années les ambitions de Bagdad. Katz transpose cette logique à l’échelle d’un appareil d’État entier.

Impacts à court et long terme sur l’équilibre régional

À court terme, dans les six à douze prochains mois, cette déclaration risque d’accélérer le cycle des représailles. L’Iran pourrait interpréter l’ultimatum comme un signe de vulnérabilité israélienne face à la pression populaire, et maintenir sa cadence de tirs. Inversement, Israël se trouve contraint de crédibiliser sa menace par une démonstration de force sous peine de perdre en dissuasion.

Sur le long terme, trois à cinq ans, l’hypothèse d’un conflit ouvert modifie profondément la donne stratégique. Une frappe israélienne massive contre les infrastructures iraniennes entraînerait une réponse régionale, impliquant probablement le Hezbollah libanais et les milices pro-iraniennes en Syrie et en Irak. La stabilité du Golfe, jusqu’ici préservée par des accommodements, serait rompue.

Jusqu’où ira la logique de l’ultimatum ?

La menace formulée par Israël Katz depuis Arad n’est ni un geste rhétorique isolé ni une simple posture politique. Elle incarne une transition doctrinale : Israël affirme qu’un seuil a été franchi et qu’il répondra désormais par une destruction systémique. Reste à savoir si Téhéran testera cette limite ou choisira de désamorcer la confrontation. L’équilibre régional repose désormais sur l’interprétation que chaque camp fait de la rationalité de l’autre.

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