CAMEROUN :: Le « pack retraite royale » des anciens présidents du Sénat fait scandale :: CAMEROON

6 millions par mois, 7 véhicules, une unité de sécurité : les privilèges à vie des ex-présidents du Sénat camerounais

Des documents circulant en ligne lèvent le voile sur un système d’avantages post-fonction d’une ampleur rare. L’ancien président du Sénat, Marcel Niat Njifenji, bénéficierait d’un train de vie intégralement financé par l’État, incluant une allocation mensuelle de 6 millions FCFA pour l’entretien de sa résidence. Ce régime de faveur, étendu à son épouse même après décès, interroge sur la soutenabilité des charges publiques et l’équité sociale.

Un “package retraite” qui défie l’austérité

La documentation révèle une série de privilèges accordés aux anciens présidents de la chambre haute. L’indemnité mensuelle de résidence, fixée à 6 millions FCFA, ne constitue que la partie visible du dispositif. Sept véhicules officiels restent à disposition permanente, accompagnés d’une unité de sécurité spéciale.

Les charges de personnel sont également prises en charge. Administratifs, chauffeurs et employés domestiques sont rémunérés par le Trésor public. Les frais de carburant et les soutiens logistiques complètent le tableau. La couverture médicale s’étend à l’ancien président et à sa famille.

Les causes d’une opacité institutionnelle

Le système repose sur une absence de cadre législatif précis pour les avantages post-mandat. Les privilèges accordés aux anciens dirigeants échappent à tout contrôle budgétaire public. Aucun texte ne définit clairement la durée, le périmètre ou le plafonnement de ces allocations.

La cause racine tient à une culture politique où la fonction publique est assimilée à un patrimoine personnel. Les régimes de retraite des hauts responsables ne font l’objet d’aucune débat parlementaire. L’opacité protège un système conçu par et pour les bénéficiaires eux-mêmes.

Comment se construit un régime de faveur

Le mécanisme repose sur une cascade de textes réglementaires internes, souvent non publiés au Journal Officiel. Chaque ancien président du Sénat bénéficie d’un arrêté individuel qui fixe ses avantages. Ces documents ne sont pas soumis à la transparence budgétaire.

L’extension des droits aux ayants droit constitue un second étage du système. L’épouse perçoit 2,5 millions FCFA par mois à vie, avec maintien des véhicules et chauffeurs. Cette disposition transforme une allocation post-fonction en rente héréditaire, sans aucun lien avec une quelconque contribution préalable.

Impacts sur les finances publiques

À court terme, dans les six à douze prochains mois, la révélation de ces documents risque d’alimenter un débat public sur la soutenabilité des dépenses de l’État. Le train de vie des anciens dirigeants apparaît comme un symbole des inégalités dans un pays où le salaire minimum est fixé à 36 270 FCFA.

Sur le long terme, trois à cinq ans, l’accumulation de ces charges pèse sur le budget national. Chaque ancien président du Sénat ajoute un coût structurel annuel estimé à plusieurs centaines de millions de francs. L’absence de plafonnement et l’automaticité des avantages transforment ces allocations en dette implicite difficilement réversible.

Une réforme inévitable face au scandale des privilèges

Les documents en circulation mettent en lumière un système dont la générosité contraste avec les efforts d’austérité exigés des citoyens ordinaires. Tant que ces avantages resteront définis dans l’opacité, sans débat public ni contrôle parlementaire, la confiance dans les institutions continuera de s’éroder. La question n’est plus de savoir si une réforme est nécessaire, mais quand elle deviendra politiquement incontournable.

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