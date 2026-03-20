CAMEROUN :: Boumnyebel : 25 000 litres de carburant de contrebande saisis par les équipes du MINEE :: CAMEROON

25 000 litres de super stockés clandestinement. Dans la nuit du 18 au 19 mars 2026, les inspecteurs du ministère de l’Eau et de l’Énergie ont démantelé un réseau à Boumnyebel. Les responsables ont pris la fuite.

Une opération d’envergure dans le Centre-Cameroun

L’opération s’est déroulée à Boumnyebel, localité du département du Nyong-et-Kellé, région du Centre. Sur instruction du ministre de l’Eau et de l’Énergie, Gaston Eloundou Essomba, les inspecteurs assermentés des produits pétroliers ont agi avec l’appui des forces de défense et de sécurité.

La Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers a mené une saisie après plusieurs jours de renseignement. Le carburant était entreposé dans un bâtiment dissimulé sous couvert d’une quincaillerie. Conditionné en fûts et cubitainers, le produit violait les normes en vigueur.

Les responsables du site avaient déjà fui à l’arrivée des équipes. Des recherches sont en cours pour les identifier et les interpeller. Le volume total saisi est évalué à 25 000 litres de super.

Les ressorts économiques de la contrebande au Cameroun

La fraude des produits pétroliers repose sur des différentiels de prix entre le Cameroun et les pays voisins. Le carburant subventionné au Nigeria, par exemple, alimente des réseaux de contrebande qui le réintroduisent sur le marché camerounais à des tarifs non régulés.

Ce phénomène prive l’État de recettes fiscales et douanières essentielles. Chaque litre vendu hors circuit échappe aux taxes qui financent les infrastructures et les subventions publiques. La contrebande crée également une concurrence déloyale pour les opérateurs agréés.

La localité de Boumnyebel, située sur un axe routier stratégique entre Yaoundé et Douala, constitue une plaque tournante pour ces trafics. Sa proximité avec des zones de stockage et des axes de transit en fait un point névralgique surveillé par les services de l’État.

Un démantèlement réussi

L’opération illustre une méthode de ciblage basée sur le renseignement. La Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers a mobilisé des inspecteurs assermentés, seuls habilités à constater les infractions spécifiques aux hydrocarbures.

Le montage logistique des trafiquants repose sur des couvertures commerciales légales : ici une quincaillerie servant de façade. Le conditionnement en fûts et cubitainers permet un stockage modulable et un transport discret. Mais ces contenants non homologués présentent des risques d’incendie et de pollution.

L’intervention conjointe avec les forces de défense et de sécurité vise à sécuriser la saisie et à éviter des affrontements. La fuite des responsables montre que l’organisation dispose d’un réseau d’alerte efficace, ce qui rend nécessaire une approche de long terme pour démanteler complètement les filières.

À court terme, cette saisie de 25 000 litres envoie un signal fort aux contrebandiers. Le ministère de l’Eau et de l’Énergie affiche une politique de tolérance zéro, susceptible de déstabiliser les circuits logistiques locaux. L’effet dissuasif dépendra toutefois de la rapidité des poursuites judiciaires contre les fuyards.

Dans les trois à cinq ans à venir, l’enjeu est d’institutionnaliser une brigade permanente dotée de moyens techniques avancés (traçabilité, drones, renseignement prédictif). La coopération régionale avec les pays voisins pourrait réduire les différentiels de prix à l’origine du trafic. Sans cette coordination, les saisies resteront des actions ponctuelles face à un système de contrebande très adaptable.

Une victoire tactique dans une guerre structurelle

Le démantèlement du dépôt clandestin de Boumnyebel constitue un succès opérationnel pour les services camerounais. Mais il soulève une question de fond : comment transformer ces coups de filet en une réduction durable du volume de carburant frauduleux qui circule sur le territoire ? La réponse déterminera si la tolérance zéro devient une réalité ou un simple effet d’annonce.

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