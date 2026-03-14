CAMEROUN :: ANGO Mineral Water : Paul Biya autorise l'exploitation d'une eau minérale à Bertoua :: CAMEROON

Un accord de la Présidence de la République vient d'ouvrir les vannes d'un nouveau marché. ANGO Mineral Water obtient son permis d'exploitation d'eau minérale naturelle au Cameroun, sous l'autorité directe du Chef de l'État. L'industrie agroalimentaire camerounaise enregistre un tournant.

Ce que dit officiellement la Présidence

Le Ministre d'État Ferdinand Ngoh Ngoh, Secrétaire Général de la Présidence de la République (SGPR), a transmis la notification officielle au Secrétariat Général des Services du Premier Ministre. Le document porte la mention explicite des « Très Hautes Instructions » du Président Paul Biya.

Cette procédure n'est pas anodine. Elle signifie que le dossier ANGO a franchi le niveau de validation le plus élevé de l'appareil d'État camerounais. L'autorisation couvre l'exploitation, le conditionnement et l'embouteillage de l'eau sous la marque ANGO Mineral Water.

Le site d'extraction est localisé au lieu-dit MONOU 2, dans l'arrondissement de Bertoua 2ème, département du Lom-et-Djérem, Région de l'Est.

Pourquoi ce projet a obtenu un soutien au sommet

Le marché camerounais de l'eau en bouteille affiche une croissance soutenue depuis une décennie. La demande urbaine dépasse largement l'offre locale. Les grandes marques internationales et régionales dominent les linéaires, laissant peu de place aux acteurs nationaux bien positionnés.

L'implantation d'une unité de production à Bertoua répond à une logique de rééquilibrage économique. La Région de l'Est reste l'une des moins industrialisées du pays malgré ses ressources naturelles considérables. Un projet d'embouteillage d'eau minérale y représente une vitrine concrète de la politique de valorisation des ressources locales portée par Yaoundé.

La décision s'inscrit dans la vision d'émergence du Cameroun à l'horizon 2035, qui place l'industrialisation agro-alimentaire parmi ses axes stratégiques prioritaires.

Comment fonctionne ce type d'autorisation

Le permis d'exploitation d'eau minérale naturelle au Cameroun suit un circuit réglementaire précis. Il implique une analyse hydrogéologique du site, une évaluation de la qualité de la ressource, puis un passage devant plusieurs ministères techniques avant d'atteindre la Présidence.

L'intervention du SGPR Ferdinand Ngoh Ngoh dans la transmission de l'accord confirme que le dossier ANGO a suivi la voie la plus directe : celle du circuit présidentiel. Ce mécanisme est réservé aux projets jugés d'intérêt économique stratégique ou bénéficiant d'un portage politique fort.

L'autorisation accordée dépasse le cadre d'une exploitation locale. Elle ouvre explicitement la voie à une distribution nationale et à des perspectives d'exportation sous-régionale vers les marchés d'Afrique centrale notamment.

Les enjeux dans les 12 prochains mois et au-delà

À court terme, l'entreprise doit concrétiser son unité industrielle à Bertoua 2ème. La construction, l'équipement et la mise en conformité des lignes d'embouteillage représentent un investissement significatif. Les premiers emplois directs devraient apparaître dès la phase de chantier.

La mise en marché nationale d'ANGO Mineral Water va se heurter à une concurrence déjà structurée. Des marques comme Source du Pays ou les importations régionales occupent les réseaux de distribution. La différenciation passera par le prix, l'origine certifiée et la capacité logistique.

À l'horizon 2028-2030, le potentiel d'exportation vers la République centrafricaine, le Tchad ou le Congo constitue le véritable levier de croissance. Ces marchés, peu couverts en eau minérale locale de qualité, représentent des débouchés structurels. L'appui présidentiel facilite également les démarches auprès des institutions financières pour le financement de l'expansion.

Pour la Région de l'Est, l'enjeu dépasse la seule création d'emplois. Une industrie d'embouteillage viable peut ancrer une dynamique d'attractivité pour d'autres investisseurs.

Le Cameroun saura-t-il transformer ses ressources en champions industriels ?

ANGO Mineral Water bénéficie d'un alignement rare : ressource naturelle validée, localisation stratégique, soutien présidentiel explicite. Les conditions de départ sont solides. La vraie question est celle de l'exécution industrielle et commerciale dans un marché qui ne pardonne pas les retards.

Le Cameroun possède des ressources en eau parmi les plus abondantes d'Afrique centrale. Le défi n'est pas la matière première. Il est dans la capacité à construire des marques durables, capables de rivaliser à l'export. ANGO a maintenant la clé. Saura-t-elle ouvrir la bonne porte ?

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