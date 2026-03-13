CAMEROUN :: Terrain, tontine, obligations… pourquoi la BVMAC peine encore à séduire les épargnants :: CAMEROON

Alex a 35 ans. Après quelques années de travail, il a réussi à épargner 5 millions FCFA. Ce n’est pas une fortune, mais c’est déjà un capital.

Comme beaucoup d’épargnants en Afrique centrale, il se pose une question simple : comment faire fructifier cet argent ?

Les options sont nombreuses.



Le terrain : le pari de la pierre

Acheter un terrain reste le réflexe numéro un. Dans certaines zones urbaines, la valeur peut progresser de 5 à 10 % par an.

L’avantage est psychologique : le terrain est visible, tangible et rassurant. Mais c’est aussi un actif peu liquide : vendre peut prendre des mois. La tontine : la finance de proximité



Alex participe aussi à une tontine. Ces systèmes d’épargne collective financent des commerces, des maisons ou des activités économiques.

Les rendements informels peuvent dépasser 10 à 15 %, mais la clé du système n’est pas la technique financière : c’est la confiance et la proximité sociale.



Dépôts à terme et obligations : la sécurité financière

En banque, un dépôt à terme rapporte généralement 3 à 5 % par an avec un risque faible.

Les obligations d’État de la CEMAC offrent souvent 6 à 9 %, parfois davantage selon la maturité.

Pour les banques et les investisseurs institutionnels, ce couple rendement/sécurité est difficile à battre.



Les paris sportifs : le risque assumé

En 2023, plus de 1 500 milliards FCFA ont été misés dans les paris sportifs en Afrique. Comme des phénomènes passés tels que Liyep Li Mal, cela révèle une réalité simple :

les citoyens sont prêts à prendre des risques pour gagner plus.

