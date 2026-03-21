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Visite du Pape au Cameroun : le scandale des travaux qui a mis la ministre Ketcha Courtes en colère
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Visite du Pape au Cameroun : le scandale des travaux qui a mis la ministre Ketcha Courtes en colère :: CAMEROON

Avril 2026. Le Pape Léon XIV doit fouler le sol camerounais du 15 au 18 avril. Les préparatifs battent leur plein à Yaoundé. Et une vidéo explose sur les réseaux : la ministre Ketcha Courtes en colère dans les locaux de la Communauté urbaine de Yaoundé. Le MINHDU sort du silence.

Ce que le communiqué CELCOM révèle

Le Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain (MINHDU) a publié un communiqué officiel via sa cellule CELCOM pour rétablir les faits. L'affaire se situe sur le tronçon Madagascar-Cité Verte, axe stratégique que le Saint-Père empruntera lors de sa visite.

L'entreprise adjudicataire initiale des travaux a cessé son activité sur ce chantier. Face à cette défaillance, le MINHDU a pris la décision de la remplacer par Arab Contractors, société réputée pour ses capacités techniques sur les grands chantiers africains.

Le timing est critique. Des responsables du Vatican sont déjà au Cameroun pour superviser les préparatifs en lien avec les autorités locales. Le moindre retard sur cet axe est politiquement inacceptable.

Pourquoi la situation a dégénéré sur le terrain

Le déploiement d'Arab Contractors sur le tronçon Madagascar-Cité Verte n'a pas été sans heurts. Des employés de la nouvelle entreprise ont été violentés par des agents de la Communauté urbaine de Yaoundé (CUY).

Le Maire de la ville était absent au moment des faits. Aucun responsable de la CUY présent n'a assumé la moindre responsabilité face aux agressions subies par les travailleurs. C'est dans ce contexte précis que la ministre Ketcha Courtes s'est rendue sur place, générant la scène filmée et diffusée massivement.

La colère captée sur vidéo n'est donc pas une perte de contrôle. Elle est la réaction d'une ministre face à un blocage institutionnel sur un chantier d'État à enjeu diplomatique majeur.

Un conflit de compétences

L'incident révèle une tension structurelle entre deux entités : le MINHDU, ministère de tutelle des chantiers urbains nationaux, et la CUY, collectivité territoriale disposant de ses propres agents et attributions sur le territoire de Yaoundé.

Ce type de conflit de compétences se définit comme une situation où deux niveaux d'administration revendiquent une autorité sur un même espace ou un même projet. Il produit des zones grises opérationnelles. Les travailleurs d'Arab Contractors en ont fait les frais directement.

Dans un contexte ordinaire, ce différend serait géré en interne. Dans le contexte de la visite papale au Cameroun, il devient un incident diplomatique potentiel. Le Vatican observe. Les délais ne se négocient pas.

Ce que ce dossier change à court et long terme

Dans les six à douze prochains mois, le chantier du tronçon Madagascar-Cité Verte doit impérativement être livré avant le 15 avril 2026. Tout nouveau blocage expose le Cameroun à une défaillance visible devant la communauté internationale. Le MINHDU ne peut pas se permettre un second incident.

Sur trois à cinq ans, cet épisode pose la question de la coordination entre ministères sectoriels et collectivités territoriales sur les grands chantiers urbains. Le Cameroun multiplie les projets d'infrastructure liés à des événements internationaux. Sans protocole clair de gestion des conflits de compétences, ces frictions se reproduiront.

La ministre Ketcha Courtes sort de cet épisode avec une image ambivalente : fermeté assumée face à une défaillance institutionnelle, mais exposition médiatique incontrôlée sur un sujet sensible.

Une crise institutionnelle révélatrice

La visite du Pape Léon XIV au Cameroun agit comme un révélateur. Elle accélère les chantiers, exacerbe les tensions de gouvernance et met en lumière des dysfonctionnements que la routine administrative maintient habituellement dans l'ombre.

Le communiqué rétablit les faits. Il ne résout pas la question de fond : comment un État coordonne-t-il efficacement ses différents niveaux d'administration quand les délais sont diplomatiques et les enjeux, planétaires ?

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