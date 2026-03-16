CAMEROUN :: Accident de bus à Nkongsamba : 70 passagers sauvés par un palmier après une crevaison :: CAMEROON

Soixante-dix passagers d'un bus Musango Express ont échappé à la mort cette nuit près de Nkongsamba. Le véhicule, victime d'une crevaison, a plongé dans un ravin avant d'être stoppé par un palmier.

Un accident de bus spectaculaire s'est produit cette nuit aux environs de deux heures du matin. Un autocar 70 places de la compagnie Musango Express effectuait la liaison entre Bafoussam et Buéa. Selon les premiers témoignages, le pneu avant du véhicule a brutalement éclaté.

Le conducteur a immédiatement perdu le contrôle du bus Musango Express. L'autocar a quitté la chaussée et s'est enfoncé dans la végétation dense bordant la route. La zone, située à proximité de Nkongsamba, est connue pour ses reliefs accidentés et ses profonds ravins.

Une zone géographique à haut risque

Le secteur où s'est produit cet accident présente une topographie particulièrement dangereuse. La route longe des pentes abruptes où une sortie de route signifie généralement une chute de plusieurs dizaines de mètres. Les habitants de Nkongsamba décrivent fréquemment cet axe comme un point noir du réseau routier camerounais.

C'est précisément ce relief qui a failli transformer l'incident en tragédie collective. Sans l'intervention d'un élément naturel, les soixante-dix occupants du véhicule auraient probablement chuté au fond du ravin. Les secours auraient alors été confrontés à une catastrophe humanitaire majeure.

Le mécanisme providentiel de l'arrêt

Un palmier a miraculeusement stoppé la course du bus. L'arbre, solidement enraciné, a agi comme une barrière naturelle. Il a absorbé le choc et empêché le véhicule de poursuivre sa descente vers le fond du ravin.

Les passagers, bien que terrorisés par la violence de l'impact, ont rapidement réalisé qu'ils étaient sains et saufs. Aucune perte de vie n'est à déplorer. Les témoins parlent de grâce et de miracle. La crevaison, cause première de l'accident, aurait pu avoir des conséquences infiniment plus graves.

Les enjeux de la sécurité routière

À court terme, cet accident de bus relance le débat sur l'état du parc automobile camerounais. La question de l'entretien des pneus et des crevaisons récurrentes sur les longs trajets nocturnes devient cruciale. Les compagnies de transport doivent répondre de la maintenance de leurs véhicules.

À long terme, sur trois à cinq ans, c'est la sécurité des axes routiers qui est en cause. La présence d'arbres en bordure de précipices a sauvé des vies, mais elle ne peut constituer une solution permanente. L'absence de glissières de sécurité et de zones de dégagement le long des routes de Nkongsamba expose des milliers de voyageurs au même risque.

Alors que soixante-dix passagers doivent leur survie à un palmier providentiel, la question demeure : combien de tragédies faudra-t-il encore avant que la sécurité des axes routiers camerounais devienne une priorité absolue ?

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