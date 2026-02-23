Camer.be
Un cadeau d'anniversaire insolite sème la panique au quartier Poutoulou à Edéa
Chasser le naturel, il revient au galop….Ça doit vous faire marrer...  Eh oui, c'est une dure réalité. Parfois on aimerait bien ne pas en parler...Mais, un jour, et puis PAM...  

On croit  souvent tromper son ou sa partenaire et passer inaperçu (e) et puis..un jour, quand on a déjà pris goût on se fait piocher . 

Au quartier Poutoulou à Edéa dans le département de la Sanaga-Maritime , département du Cameroun situé dans la région du Littoral , ça ne bruit que d'un anniversaire transformé en scène d'humiliation dans lequel est empêtré une jeune femme, pourtant marié.  

L’affaire est sur toutes les lèvres . Thérèse B. est son nom. Depuis quelques années après son union avec Amougou K, elle n'avait plus eu l'occasion de souffler sur ses bougies d'anniversaire. Cette année avec la proposition de son époux de renouer avec les anciennes habitudes. C'est-à-dire, célébrer en grande pompe l'anniversaire de Thérèse avec au micro de présentation de la cérémonie, Yolande Tankeu, journaliste émérite à Camer.be, invitée depuis des semaines à cette activité. 

Selon les dires des voisins, Thérèse profitait généralement de l’absence de son époux pour s'envoler au septième ciel avec un concubin, conducteur de moto taxi à Edéa. Ces mêmes voisins selon leurs dires avaient informé le sieur Mvondo, tout  en lui suggérant d'installer des cameras de surveillance chez lui. Ce qui a été fait mais, Thérèse ne savait pas.

Mercredi dernier était le grand jour. Événement annoncé en grande pompe au quartier, il était question d'inviter les proches afin de communier ensemble autour d'un repas somptueux et bien arrosé.

Les invités  arrivés dès 15h, savouraient déjà acoustiquement les meilleurs tubes de l'année au Cameroun. 
Certaines femmes esquissaient même des pas de danse d'une chanson folklorique intitulée "Parles moi de ton way". L'ambiance était à son comble, saupoudrée dans la consommation de la molécule de la joie (Alcool)

Cependant, l'époux de Thérèse qui se faisait rare était allé dans un autre quartier situé à quelques encablures de Poutoulou pour confectionner le "gros paquet" d'anniversaire qu'il avait soigneusement préparé pour sa compagne

Quelques semaines avant, chaque matin avant d'aller au  boulot, Mvondo embrassait avec délicatesse son épouse tout en lui disant ,« Chérie, je prépare la plus grande surprise pour ton anniversaire. »

Ce mercredi, jour tant attendu de célébration de l'anniversaire de Thérèse, son époux a invité ses parents à elle, ses propres parents et toutes ses meilleures amies. 

Quand le moment du « cadeau spécial » est arrivé, il lui a présenté un portrait très bien emballé.

Elle pensait que c’était une toile peinte par un artiste camerounais car, son époux en affolait… jusqu’à ce qu’elle l’ouvre devant 50 personnes.

Quelle a été la grande surprise ? Thérèse s'est retrouvée avec une image insolite: Sur l'image captée par la caméra, Thérèse était en train de  tromper son époux. On aperçoit cette dernière en train d'embrasser langoureusement un inconnu sur le lit conjugal.

Pris de panique, sous le choc des images de ces amoureux d'un autre genre, tous les invités ont pris la poudre d'escampette.

Au moment où nous mettions sous presse, Dame Thérèse es portée disparue.

Selon vous, est-ce la meilleure vengeance ou est-ce que Amougou est allé trop loin ?

Un cadeau d'anniversaire insolite sème la panique au quartier Poutoulou à Edéa
