Camer.be
CEMAC : menace d'exclusion et saisies forcées contre les mauvais payeurs
AFRIQUE :: ECONOMIE

AFRIQUE :: CEMAC : menace d'exclusion et saisies forcées contre les mauvais payeurs :: AFRICA

C'est un séisme institutionnel en Afrique centrale. Face à une dette colossale de 263 milliards de FCFA accumulée par ses États membres, la CEMAC active des sanctions automatiques inédites, allant jusqu'à la menace d'exclusion.

Une dette record de 263 milliards qui met la CEMAC en danger

La Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale vacille. L'institution révèle une crise de trésorerie de la CEMAC sans précédent, causée par le non-paiement chronique des cotisations. Le montant total des arriérés s'élève à 263 milliards de FCFA, un chiffre qui menace directement la survie de l'organisation régionale.

Le Parlement de la CEMAC adopte une résolution historique

Le 2 mars, le Parlement communautaire a riposté avec une fermeté inédite. Une résolution musclée a été adoptée pour mettre fin à ce qu'il est convenu d'appeler la diplomatie de la patience. Désormais, les textes prévoient des sanctions automatiques contre les États mauvais payeurs de la CEMAC, sans possibilité de recours politique dilatoire.

Le mécanisme des articles 51 et 52 : la BEAC comme gendarme financier

Le cœur du dispositif repose sur une révolution juridique. Les articles 51 et 52 du nouveau règlement autorisent des prélèvements forcés via la BEAC. Concrètement, la Banque des États de l'Afrique Centrale pourra désormais débiter directement les comptes des pays défaillants pour éponger leur dette. Ce mécanisme de saisie automatique des cotisations court-circuite les mauvais payeurs.

L'exclusion, une sanction ultime désormais sur la table

Au-delà des ponctions financières, le Parlement brandit la menace d'une exclusion des activités communautaires. Un État récalcitrant pourrait être suspendu de toutes les instances et programmes de la CEMAC. Cette mesure vise à sauver l'intégration régionale en dissuadant les comportements de passager clandestin.

Quelles conséquences pour l'intégration régionale ?

À court terme, cette décision envoie un signal fort aux six pays membres. Elle assainit les finances de l'institution et restaure sa crédibilité. À long terme, elle redéfinit le contrat de confiance entre les États. L'enjeu est existentiel : sans financements réguliers, la construction d'une politique commune (douanière, monétaire, sécuritaire) devient impossible. Cette crise pourrait paradoxalement renforcer la discipline budgétaire collective.

Alors que la BEAC se prépare à appliquer ces nouvelles règles, une question brûlante demeure : quels États sont les principaux débiteurs, et accepteront-ils cette perte de souveraineté financière sans réagir ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#CEMAC #AfriqueCentrale #BEAC #FinancesPubliques #IntégrationRégionale #CriseÉconomique #Gouvernance #Yaoundé #DetteSouveraine #ParlementCEMAC

Lire aussi dans la rubrique ECONOMIE

CEMAC : menace d'exclusion et saisies forcées contre les mauvais payeurs
Loi de finances 2026 : rouler vieux au Cameroun va coûter bien plus cher
Sécurité maritime : Washington épingle les failles du Cameroun et renforce les contrôles
Pénurie de sel au Cameroun : le gouffre entre 2800 et 5300 FCFA qui inquiète les ménages
Gabon : la suspension des taxes sur les produits alimentaires, un répit à durée limitée
Saisie historique de 50 milliards FCFA de drogue à l'aéroport de Douala
CEMAC en crise : le Cameroun doit 60 milliards FCFA et paralyse l'intégration régionale
Port de Douala : le scanning reprend, la crise de double facturation officiellement close
Port de Douala : Cyrus Ngo'o suspend TransAtlantic sur ordre du Premier ministre
Louis Paul Motaze ordonne la réintégration immédiate de SGS au Port de Douala
Port de Douala : le GECAM menace de suspendre imports et exports lundi 16 février
STECY : L'échec retentissant du transport urbain à Yaoundé
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:29
Port Autonome de Douala : la guerre des clans derrière l'affaire SGS

Port Autonome de Douala : la guerre des clans derrière l'affaire SGS
00:43
Opération Épervier : 20 ans après, la prison pour les hommes, l'impunité pour le système

Opération Épervier : 20 ans après, la prison pour les hommes, l'impunité pour le système
00:02
Sassou Nguesso admet qu'il ne restera pas « éternellement » au pouvoir

Sassou Nguesso admet qu'il ne restera pas « éternellement » au pouvoir
21:33
Francis Ngannou quitte la PFL : la décision qui choque le MMA

Francis Ngannou quitte la PFL : la décision qui choque le MMA
20:46
Djeukam Tchameni raconte son arrestation "sauvage" avec Anicet Ekane

Djeukam Tchameni raconte son arrestation "sauvage" avec Anicet Ekane

ECONOMIE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo