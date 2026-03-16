CAMEROUN :: Franck Hertz, fils de Chantal Biya, est-il le dauphin caché de Paul Biya ? :: CAMEROON

Un homme aux mallettes noires apparaît dans le sillage immédiat de Paul Biya à Paris. Franck Hertz, fils de Chantal Biya, s'impose discrètement dans l'entourage présidentiel, alimentant les spéculations sur la succession.

Le 24 juillet 2025, dans le hall du Four Seasons Hôtel George-V à Paris, une scène attire l'attention. Franck Hertz se tient aux côtés de la délégation du chef de l'État camerounais. Plusieurs mallettes noires sont transportées sous la surveillance du vice-amiral Joseph Fouda.

Franck Hertz bifurque ensuite vers le patio où l'attend son épouse Sophie, issue de l'aristocratie mauricienne. Des agents de la sécurité présidentielle interviennent lorsque des visiteurs photographient le groupe. Sa suite se trouve à proximité immédiate de celle de Paul Biya.

L'ascension discrète d'un fils de Première dame

Né en 1987 de l'union entre Louis Hertz et Chantal Pulchérie Vigouroux, devenue Chantal Biya en 1994, Franck Hertz entre dans l'orbite présidentielle avec son frère jumeau Patrick. Le grand-père Marcel Hertz, entrepreneur français, avait bâti une fortune dans l'import-export à Yaoundé dès les années 1960.

Louis Hertz, le père, reprend l'entreprise familiale avant son décès en 2009. Franck Hertz reprend alors les rênes et crée H.LOG en 2011, une société spécialisée dans la logistique internationale. Il en est toujours le président du conseil d'administration.

Le mécanisme d'une présence stratégique

Son nom n'apparaît sur aucune liste officielle de délégation. Il n'est ni conseiller, ni diplomate, ni collaborateur institutionnel déclaré. Pourtant, en juillet 2023 déjà, il figurait dans l'entourage de Paul Biya lors d'un déplacement en Russie chez Vladimir Poutine.

Dans les cercles proches du palais d'Etoudi, on le décrit comme "les yeux et les oreilles de la Première dame". Sa formation en commerce international et logistique, passée par TotalEnergies et la SNH, lui a offert une connaissance approfondie des secteurs stratégiques. Des observateurs le jugent comme la personnalité la plus structurée de la famille présidentielle.

Les entreprises au cœur des grands projets

Franck Hertz apparaît dans plusieurs dossiers majeurs de l'économie camerounaise. La Coupe d'Afrique des nations 2022, le barrage de Nachtigal, les ports de Kribi et de Douala ont vu ses entreprises intervenir. Une parcelle de plusieurs milliers de mètres carrés lui a été attribuée au port de Douala pour le stockage de marchandises.

Son statut familial lui permet d'accéder aux marchés publics, même si ses sociétés disposent de compétences réelles. Le cambriolage spectaculaire de son domicile du quartier Bastos à Yaoundé en 2022 a révélé l'ampleur de sa fortune présumée : près de 8 milliards de francs CFA (12,1 millions d'euros) auraient été dérobés.

Les enjeux d'une possible succession

À court terme, l'éventualité d'une réforme constitutionnelle avec création d'un poste de vice-président alimente les spéculations. Franck Hertz apparaît moins clivant que d'autres candidats potentiels à la succession de Paul Biya, y compris Franck Biya, le fils né de Jeanne-Irène Biya.

À long terme, les ambitions prêtées à Chantal Biya pour son fils redessinent les équilibres du pouvoir. Sa présence croissante dans l'entourage présidentiel, sa maîtrise des réseaux économiques et sa discrétion calculée en font un acteur incontournable de l'après-Biya. Plusieurs sources à la présidence assurent que la Première dame verrait en lui la personnalité la mieux à même d'assurer la continuité du système.

Alors que Franck Hertz porte des mallettes mystérieuses dans les couloirs du pouvoir et verrouille les secteurs stratégiques de l'économie, une question taraude Yaoundé : le véritable dauphin se trouve-t-il dans l'ombre de Chantal Biya plutôt que dans celle de Jeanne-Irène ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp