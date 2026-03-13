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OMC : Genève activé comme plan B, le Cameroun mis sous pression à deux semaines de la conférence
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OMC : Genève activé comme plan B, le Cameroun mis sous pression à deux semaines de la conférence :: CAMEROON

Soixante-quinze pour cent. C'est le niveau de préparation affiché par le Cameroun le 11 mars pour la conférence ministérielle OMC. Derrière cette annonce, les responsables de l'organisation activent discrètement Genève comme plan B. Une réunion d'urgence s'est tenue au siège le 5 mars. L'hypothèse d'un retrait a été envisagée. Le groupe africain, mené par la directrice générale Ngozi Okonjo-Iweala, a bloqué la délocalisation pure et simple. Mais l'OMC a acté le principe de choisir Genève comme solution de repli. Toutes les commissions préparatoires ont déjà été transférées en Suisse.

L'organisation mondiale du commerce fait face à un casse-tête logistique

La quatorzième conférence ministérielle doit réunir 4 000 participants issus de 160 pays du 26 au 29 mars à Yaoundé. L'événement représente un défi majeur pour la capitale camerounaise. Les inquiétudes des responsables internationaux portent sur plusieurs points précis. Le chantier de réfection de l'hôtel Mont Fébé, deuxième plus grande infrastructure hôtelière de la ville, accuse un retard significatif. L'éloignement entre certains sites d'hébergement et le Palais des congrès complique la logistique. Les difficultés persistantes sur le système de délivrance des visas ajoutent une couche d'incertitude.

Pourquoi Genève menace de remplacer Yaoundé au dernier moment

Les causes de cette défiance dépassent les simples retards techniques. L'organisation de cette conférence subit les conséquences de l'engagement politique de l'ancien ministre du tourisme Bello Bouba Maigari, qui était chargé de la mise à niveau des capacités d'accueil. Des acteurs de la société civile camerounaise ont officiellement demandé à l'OMC de délocaliser son rassemblement. Ils dénoncent la répression des manifestations post-électorales. Ces appels ont alimenté les doutes au sein de l'institution basée à Genève.

Le mécanisme discret de basculement vers la solution suisse

Une délégation de l'OMC s'est rendue à Genève pour vérifier la disponibilité des établissements d'accueil. Les hôtels et centres de conférence suisses peuvent absorber l'événement en quelques jours. Le transfert des commissions préparatoires constitue un premier revers pour le Cameroun. Les techniciens de l'organisation travaillent désormais depuis la Suisse. La logistique se dédouble silencieusement. En coulisses, les fonctionnaires internationaux préparent deux scénarios parallèles. L'un à Yaoundé, l'autre à Genève. Cette double planification permet une bascule en soixante-douze heures.

Les conséquences pour le Cameroun et pour l'Afrique

À court terme, le Cameroun joue sa crédibilité internationale. L'organisation de cette conférence devait démontrer le retour à la normalité après une élection contestée. Un échec ou une délocalisation humilierait le gouvernement. Les investisseurs potentiels observeront la gestion de cette crise logistique. À long terme, l'enjeu dépasse le cadre camerounais. Cette conférence ne se tient sur le continent africain que pour la deuxième fois de l'histoire. Une délocalisation vers l'Europe conforterait l'idée que l'Afrique n'est pas capable d'accueillir les grands rendez-vous du commerce mondial. Le groupe africain à l'OMC, mené par Ngozi Okonjo-Iweala, a bloqué le retrait pour cette raison précise.

La pression monte sur Yaoundé. Les regards se tournent vers les chantiers hôteliers et les guichets consulaires. L'OMC a prouvé par le passé sa capacité à déplacer des événements majeurs en quelques jours. Le Cameroun dispose de deux semaines pour transformer son niveau de préparation affiché de soixante-quinze pour cent en une organisation irréprochable. La question qui reste en suspens est simple : le pays peut-il livrer une conférence mondiale à la hauteur des standards de l'OMC dans un délai aussi court ?

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