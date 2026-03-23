Camer.be
Yamex act 6 se déroule du 2 au 4 avril 2026 à Yaoundé au Cameroun
CAMEROUN :: SOCIETE

Yamex act 6 se déroule du 2 au 4 avril 2026 à Yaoundé au Cameroun :: CAMEROON

Le Yaoundé music expo( Yamex) c'est le rendez- vous des professionnels de la musique et passionnés qui se réunissent pour échanger, apprendre et façonner l'avenir de la musique africaine.

Cette édition s'ouvre cette année sur le thème" musique africaine : de la création à la captation de valeur."

Le YAMEX se veut être un événement international au service de l’intérêt général pour contribuer à l'amélioration notamment de l'écosystème musical Camerounais et celui de l'Afrique Centrale qui fait face à de grands défis de structuration et de professionnalisation.

Rassembler, échanger, partager entre les différents acteurs du secteur, pour stimuler l’économie d’un écosystème qui fait face à de multiples difficultés.

Durant 3 jours , les professionnels de l'art musicale camerounaise et africaine, vont se rassembler autour d'une même table au Centre Culturel Ubuntu entre conférence, débats, ateliers , master class, formation et showcase.

Pour le promoteur de ce concept culturel et artistique innovateur sur la scène artistique camerounaise Isidore TAMEU au cours d'une interview accordée à camer.be , c’était un défi un peu fou de  participer activement à la structuration de notre scène musicale à travers la formation, l’information et la diffusion des talents ainsi que des acteurs de l’industrie. Six ans plus tard, le YAOUNDÉ MUSIC EXPO (YAMEX) est toujours là. Nous formons gratuitement, et nos concerts live sont ouverts au public tous les soirs sur la scène du Centre culturel Ubuntu, porté par ce génie de la musique le grand frère Ruben BINAM  qui nous accompagne depuis le début de cette aventure.

Il faudrait le préciser le Yaoundé Music Expo est porté par NUEVO MUNDO AFRICA et l’association HEALING THE WORLD WITH ARTS.

Depuis 2021, le YAMEX, c’est :
Plus de 100 artistes programmés sur nos scènes
Plus de 70 ateliers ; conférences, masterclass, keynotes et rencontres B2B
Plus de 80 experts et intervenants nationaux et internationaux ;
Plus de 10 000 participants cumulés.

Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape afin de préserver notre indépendance et de maintenir un accès entièrement gratuit au public, nous lançons une cagnotte de soutien  donc l'objectif : permettra au YAMEX de continuer à s’autofinancer, tout en restant accessible au plus grand nombre.Soutenez le mouvement :
Yaounde Music Expo pour que jamais le souffle de la musique ne s'éteigne.

Yaoundé music expo répond aux numéros : +237679-29-07-36/694-22-18-01
www.yaoundemusicexpo.com  

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Yamex act 6 se déroule du 2 au 4 avril 2026 à Yaoundé au Cameroun
Le DDHP accuse Brenda Biya d’impunité et appelle à une manifestation publique
Humanitaire : L'ONG Défense de la langue française équipe des centres de santé en zone rurale
Visite du Pape au Cameroun : le scandale des travaux qui a mis la ministre Ketcha Courtes en colère
Pause des visas américains : L’ambassade dément la réouverture du DV Lottery en avril
Sabotage à Yaoundé : La route du Pape au cœur d’un conflit de pouvoir entre la Ministre et le Maire
Sangomar : une manne pétrolière colossale qui échappe en grande partie au Sénégal
Comment la vitesse des jeux influence les décisions des joueurs sur Golisimo Casino Online
Cathy Meba défend le ministre Ketcha Courtes après une bagarre au conseil municipal de Yaoundé
Université de Yaoundé II : pourquoi un représentant étudiant a été banni pour fuites d’examens
Ou sont passés les « ambazoniens » ? Le silence assourdissant de Yaoundé.
Conférence de presse: 1xBet Cameroon et Magasco mettent à l’honneur les lauréats de «Woman Hero»
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:09
Arnaque amoureuse : une Camerounaise perd 10.000 euros en deux mois

Arnaque amoureuse : une Camerounaise perd 10.000 euros en deux mois
12:51
De la cacophonie au sommet de l’Etat, le pape doit venir nous sauver !

De la cacophonie au sommet de l’Etat, le pape doit venir nous sauver !
12:35
Saisie record de Greisen au Cameroun : 50 tonnes de minerais stratégiques interceptés sur la Nationa

Saisie record de Greisen au Cameroun : 50 tonnes de minerais stratégiques interceptés sur la Nationa
12:02
Démission au MANIDEM : Jean Baptiste Ketchateng dénonce une prise de contrôle par le RDPC

Démission au MANIDEM : Jean Baptiste Ketchateng dénonce une prise de contrôle par le RDPC
11:22
Yamex act 6 se déroule du 2 au 4 avril 2026 à Yaoundé au Cameroun

Yamex act 6 se déroule du 2 au 4 avril 2026 à Yaoundé au Cameroun

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo