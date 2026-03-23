Yamex act 6 se déroule du 2 au 4 avril 2026 à Yaoundé au Cameroun :: CAMEROON

Le Yaoundé music expo( Yamex) c'est le rendez- vous des professionnels de la musique et passionnés qui se réunissent pour échanger, apprendre et façonner l'avenir de la musique africaine.

Cette édition s'ouvre cette année sur le thème" musique africaine : de la création à la captation de valeur."

Le YAMEX se veut être un événement international au service de l’intérêt général pour contribuer à l'amélioration notamment de l'écosystème musical Camerounais et celui de l'Afrique Centrale qui fait face à de grands défis de structuration et de professionnalisation.

Rassembler, échanger, partager entre les différents acteurs du secteur, pour stimuler l’économie d’un écosystème qui fait face à de multiples difficultés.

Durant 3 jours , les professionnels de l'art musicale camerounaise et africaine, vont se rassembler autour d'une même table au Centre Culturel Ubuntu entre conférence, débats, ateliers , master class, formation et showcase.

Pour le promoteur de ce concept culturel et artistique innovateur sur la scène artistique camerounaise Isidore TAMEU au cours d'une interview accordée à camer.be , c’était un défi un peu fou de participer activement à la structuration de notre scène musicale à travers la formation, l’information et la diffusion des talents ainsi que des acteurs de l’industrie. Six ans plus tard, le YAOUNDÉ MUSIC EXPO (YAMEX) est toujours là. Nous formons gratuitement, et nos concerts live sont ouverts au public tous les soirs sur la scène du Centre culturel Ubuntu, porté par ce génie de la musique le grand frère Ruben BINAM qui nous accompagne depuis le début de cette aventure.

Il faudrait le préciser le Yaoundé Music Expo est porté par NUEVO MUNDO AFRICA et l’association HEALING THE WORLD WITH ARTS. Depuis 2021, le YAMEX, c’est :

Plus de 100 artistes programmés sur nos scènes

Plus de 70 ateliers ; conférences, masterclass, keynotes et rencontres B2B

Plus de 80 experts et intervenants nationaux et internationaux ;

Plus de 10 000 participants cumulés.

Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape afin de préserver notre indépendance et de maintenir un accès entièrement gratuit au public, nous lançons une cagnotte de soutien donc l'objectif : permettra au YAMEX de continuer à s’autofinancer, tout en restant accessible au plus grand nombre.Soutenez le mouvement :

Yaounde Music Expo pour que jamais le souffle de la musique ne s'éteigne.

Yaoundé music expo répond aux numéros : +237679-29-07-36/694-22-18-01

www.yaoundemusicexpo.com

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