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Double standard énergétique : l’Europe condamne l’Iran mais justifie Israël
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Le paradoxe européen : quand frapper les infrastructures énergétiques devient une question de camp

Une même action produit deux réactions opposées. Israël bombarde les infrastructures énergétiques iraniennes. L’Iran riposte en ciblant les infrastructures énergétiques israéliennes. La réponse européenne tranche : Téhéran est qualifié d’“État terroriste”, Jérusalem bénéficie d’un droit à la légitime défense. Ce traitement asymétrique expose une contradiction profonde dans la doctrine diplomatique occidentale.

Deux frappes, deux jugements

Les faits sont établis. L’État hébreu a mené des frappes contre les installations énergétiques essentielles de l’Iran. En représailles, Téhéran a ciblé des infrastructures comparables sur le territoire israélien. La réaction européenne a immédiatement établi une hiérarchie morale explicite.

L’Iran a été désigné comme “État terroriste”. La condamnation a été ferme, sans appel. Parallèlement, l’Europe a réaffirmé que Israël disposait du “droit de se défendre”. La formulation officielle ne contient aucune critique des frappes israéliennes préalables. L’asymétrie est complète.

Un traitement différencié

Ce double standard trouve ses racines dans des lectures stratégiques divergentes des deux acteurs. L’Iran est perçu par les capitales européennes comme une puissance déstabilisatrice régionale, soutenant des mouvements armés aux marges du Moyen-Orient. Israël bénéficie quant à lui d’un ancrage diplomatique profond et d’une reconnaissance de son droit à la sécurité.

La cause racine tient à une doctrine de sécurité européenne qui distingue entre “frappes défensives” et “agression terroriste”. Cette grille de lecture ignore pourtant la symétrie matérielle des actions. Frapper une infrastructure énergétique produit les mêmes conséquences, qu’elle soit israélienne ou iranienne. La qualification politique prime sur la réalité factuelle.

La dissonance diplomatique

Le mécanisme sous-jacent repose sur une construction discursive différenciée. L’infrastructure énergétique israélienne frappée devient un symbole de vulnérabilité civile à protéger. L’infrastructure iranienne frappée devient un objectif militaire légitime, outil de la puissance hostile.

Cette asymétrie s’explique par une chaîne d’alliances historiques. L’Europe maintient avec Israël des relations de coopération stratégique approfondies, notamment dans le renseignement et la sécurité. Avec l’Iran, les liens sont au mieux diplomatiques, souvent conflictuels. Le qualificatif d’État terroriste fonctionne comme un opérateur juridique qui suspend les règles habituelles de proportionnalité.

Cette dissonance affaiblit la crédibilité des institutions européennes. Toute condamnation future d’un État pour atteinte aux infrastructures civiles sera immédiatement renvoyée à ce précédent. Le discours européen perd en efficacité normative.

La perception d’un deux poids, deux mesures alimente les critiques venues du Sud global. Des puissances émergentes comme la Chine, la Russie ou les États du Golfe exploitent cette contradiction pour délégitimer l’ordre international dominé par l’Occident. Le principe de protection des infrastructures énergétiques, considéré comme un bien commun mondial, s’effrite.

Une doctrine européenne à l’épreuve de ses contradictions

La position européenne révèle une tension insoluble entre la défense d’alliés historiques et le respect de principes universels. Condamner une frappe sur des infrastructures énergétiques tout en en justifiant une autre, identique en nature, expose une fragilité argumentaire. Jusqu’où l’Europe poussera-t-elle cette logique avant que le coût en crédibilité ne devienne insoutenable ?

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