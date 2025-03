CAMEROUN :: Mounouna Foutsou : Le Retour d’un Ministre Populaire :: CAMEROON

En visite à l’Extrême-Nord, le ministre Mounouna Foutsou a reçu un accueil triomphal après son périple européen, au cours duquel il a été enfariné par la BAS. Homme de consensus, de dialogue, et voué corps et âme à la jeunesse, il a rendu visite à son fief de l’Extrême-Nord, où plus de 50 000 personnes l’ont acclamé tout au long de son parcours. Au nord du Cameroun, plus précisément dans sa région natale de l’Extrême-Nord, où la jeunesse constitue une force majeure, il est une voix écoutée, suivie à la lettre.Depuis sa nomination, il a facilité l’insertion des jeunes dans cette zone électorale stratégique en créant de multiples opportunités. L’attaque qu’il a subie récemment à Bruxelles, en tant qu’homme affable, a profondément choqué sa population, qui avait hâte de le revoir. Partout, on pouvait lire sur les banderoles et les drapeaux des messages de paix.

Des séances de prière ont été dites pour remercier Dieu de l’avoir protégé lors de l’assaut de la BAS, qui était initialement venu pour le kidnapper. N’eût été sa garde rapprochée, qui l’a exfiltré ce jour-là, le pire aurait pu se produire. Malgré l’échec de la première tentative, la BAS, plus déterminée que jamais, s’est rendue jusqu’à son hôtel, l’attaquant violemment, au point d’agresser également l’ambassadeur du Cameroun au royaume de Belgique, lequel a été blessé. La BAS a désormais du sang sur les mains. Le ministre Mounouna est un homme sans histoire. Il a toujours considéré les jeunes Camerounais comme ses propres enfants. Homme affable, il possède cette rare lumière humaine. Animé par une foi inébranlable en la capacité de chaque jeune, il a su faire de la compassion un combat quotidien. Son altruisme, loin d’être une simple vertu théorique, s’exprimait dans chacun de ses gestes, dans sa présence discrète auprès des plus démunis.

Homme de cœur avant tout, il porte le poids de cette grande jeunesse comme un fardeau qu’il a choisi, avec humilité et sans éclat. On a pu le constater à Bruxelles. Sa voix, vibrante de sincérité avait résonné après l’incident comme un appel au réveil des consciences, sans oublier son regard, qui révèle une paternité assumée, indissociable de sa mission. Au-delà de son statut, c’est une force de caractère admirable qui le distingue. Résistant lors de l’attaque de la BAS, il n’a jamais fléchi devant les forces du mal. Son courage moral, tout autant que son intégrité, fait de lui une figure d’une rare cohérence dans les actes. En cette année agitée, cette défaillance de la BAS a remobilisé les troupes au Nord et à l’Extrême-Nord du Cameroun. Le ministre a toujours rappelé, avec constance, que la grandeur d’une jeunesse réside dans son réarmement moral. Son engagement, nourri par l’amour du pays et le refus de la résignation, demeure un exemple éclatant de ce que peut accomplir une jeunesse ardente.