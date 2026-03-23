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Arnaque amoureuse : une Camerounaise perd 10.000 euros en deux mois
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Plus de 10.000 euros en moins de deux mois : les mécanismes de l’arnaque sentimentale à l’ère des algorithmes

L’affaire a éclaté sur TikTok, portée par le témoignage brut d’une femme camerounaise vivant en Belgique. En deux mois de relation à distance avec un artiste musicien camerounais, elle a transféré plus de 6,5 millions de FCFA, soit 10.000 euros. Un cas qui dépasse le simple fait divers pour illustrer une stratégie de prédation parfaitement rodée.

Une mise en confiance construite sur l’identité partagée et la promesse d’un avenir commun

La victime, Camerounaise résidant en Belgique depuis seize ans, a été contactée par l’artiste via TikTok. En deux semaines, il a proposé de louer un appartement à Yaoundé pour sept mois, un investissement de 840.000 FCFA qu’elle a immédiatement envoyé. La relation s’est construite sur un sentiment d’appartenance commune et la réputation supposée du musicien. L’utilisation récurrente du pronom « on » par l’artiste a servi de levier de manipulation pour brouiller la frontière entre intérêt individuel et projet de couple.

Une vulnérabilité exploitée

Plusieurs facteurs expliquent la rapidité de l’escroquerie. D’abord, le facteur diasporique : l’artiste a ciblé une femme de la même origine, créant un lien de confiance basé sur la familiarité culturelle et la distance géographique. Ensuite, la stratégie d’escalade : après l’appartement, il a exigé 3.500 euros (2,2 millions FCFA) pour une voiture, affirmant que le statut de « benguiste » (terme désignant les Camerounais de l’étranger) imposait ce train de vie. L’arnaque amoureuse s’est ensuite muée en extraction financière systématique : financement d’un clip, passage sur Trace Africa (500.000 FCFA), achat d’une moto-taxi (540.000 FCFA en liquide). La somme totale avoisine les 10.000 euros en seulement deux mois.

Comment un prédateur algorithmique structure son attaque

Le prédateur algorithmique utilise les réseaux sociaux comme terrain de chasse. L’artiste a repéré sa victime sur TikTok, une plateforme où la visibilité est directement liée à l’engagement. La stratégie de manipulation se décompose en trois phases : la séduction expresse (construction d’un lien en moins de quinze jours), l’injection d’un vocabulaire communautaire (« nous », « on ») pour créer une illusion de partenariat, et enfin l’extraction financière via des justificatifs pseudo-professionnels (clip, média). Lorsque la victime s’est rendue sur place, le déni de réalité a cédé la place à la confrontation. L’artiste l’a chassée de l’appartement qu’elle avait loué et l’a bloquée sur WhatsApp, sans restitution des fonds.

L’impact de la confiance numérique sur la sécurité économique des diasporas

À court terme, ces affaires fragilisent les relations transfrontalières. La victime annonce son intention de porter plainte au Cameroun, un processus long et incertain. À long terme, la multiplication de ces cas alimente une méfiance structurelle entre les diasporas et les acteurs locaux. La cybersécurité relationnelle devient un enjeu de santé économique et psychologique. L’absence de régulation des interactions financières sur les réseaux sociaux expose des milliers de personnes à des schémas identiques, où l’affect est instrumentalisé par des stratégies de prédation bien rodées.

Face à l’exploitation affective, une question de prévention systémique

Si cette Camerounaise a perdu plus de 10.000 euros en deux mois, sa décision de rendre public son calvaire marque un tournant. Les stratégies de manipulation utilisées par l’artiste sont désormais documentées. Reste à savoir si les plateformes sociales et les autorités judiciaires sauront mettre en place des garde-fous pour endiguer ce type de prédation, où l’amour devient la variable d’ajustement d’une extraction financière brutale.

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