CAMEROUN :: Pause des visas américains : L’ambassade dément la réouverture du DV Lottery en avril :: CAMEROON

Une annonce officielle met fin aux rumeurs : la suspension des visas immigrés, y compris le Diversity Visa, se prolonge sans date de reprise. L'interdiction visant le Cameroun reste en vigueur.

Depuis plusieurs jours, des publications sur les réseaux sociaux affirment que le tirage au sort de la DV Lottery rouvrirait en avril 2026. L’ambassade des États-Unis à Yaoundé a formellement démenti cette information. Dans un courriel officiel, la représentation diplomatique confirme que la suspension des visas immigrés est toujours en cours et qu’aucun calendrier de reprise n’a été communiqué par le Département d’État.

Une pause qui ne dit pas son nom

Le paiement des droits et le traitement des dossiers pour tous les immigrant, y compris le Diversity Visa, ont été interrompus “avec effet immédiat”, selon le guide de délivrance des DV consulté par l’ambassade. Cette décision, prise par Washington, ne distingue pas entre les différentes catégories d’immigration familiale ou aléatoire.

La clarification intervient alors que des rumeurs faisaient état d’une reprise du programme DV Lottery dès le mois d’avril. L’ambassade précise que si des changements dans les modalités du tirage entreront en vigueur le 10 avril, cela ne signifie en aucun cas une ouverture des candidatures à cette même période.

Une désinformation persistante

La confusion trouve son origine dans deux faits distincts amalgamés par certains internautes. D’une part, l’annonce par le Département d’État de modifications dans les modalités du DV Lottery à compter du 10 avril. D’autre part, le silence prolongé sur la levée de l'interdiction sur les visas camerounais instauré le 21 janvier 2026.

La suspension des visas immigrés frappant le Cameroun n’a pas été levée. Le pays demeure sur la liste des nations concernées par cette mesure, ce qui rend caduque toute spéculation sur une éligibilité future. L’absence de communication officielle depuis janvier alimente les interprétations erronées que l’ambassade tente aujourd’hui de corriger.

Le mécanisme d’une suspension aux contours flous

La notion de pause est ici centrale. Elle se définit comme une interruption administrative sans abrogation définitive du programme. Le Département d’État conserve la capacité de rétablir les traitements sans nouvelle loi, mais aucune date n’est fixée.

Le guide sur la délivrance des Diversity Visa, mis à jour récemment, indique clairement que la suspension est “effective immédiatement”. Ce document fait foi pour les consulats. Le changement annoncé pour le 10 avril concerne les “modalités” probablement des ajustements techniques, de critères ou de plateforme et non la réouverture des inscriptions.

L’ambassade de Yaoundé joue ici un rôle de filtre, rappelant que seule une annonce du Département d’État à Washington peut lever la suspension. Les réseaux sociaux, en diffusant des interprétations hâtives, exposent les candidats à des déceptions et à d’éventuelles arnaques.

Entre espoirs déçus et risques d’escroqueries

À court terme, des milliers de Camerounais qui espéraient une réouverture du DV Lottery en avril devront revoir leurs plans. Beaucoup avaient déjà anticipé des frais de dossier ou des démarches préparatoires. L’ambiguïté entretenue par les fausses informations peut favoriser des tentatives d’escroquerie, des faux sites réclamant des paiements pour des inscriptions inexistantes.

À long terme, la suspension des immigrant pour le Cameroun, si elle se prolonge, ferme une voie d’immigration légale pour une partie de la population. Elle pèse sur les relations bilatérales et renforce l’incertitude pour les familles déjà engagées dans des procédures. Le report des modifications au 10 avril laisse entrevoir une possible reprise plus tard dans l’année, mais sans garantie.

Le silence de Washington, terreau des rumeurs

L’absence de communication claire du Département d’État depuis le 21 janvier 2026 a créé un vide que les réseaux sociaux se sont empressés de combler. L’ambassade de Yaoundé a dû sortir de sa réserve pour couper court aux faux espoirs. Reste à savoir quand et sous quelles conditions les Camerounais pourront à nouveau postuler à la DV Lottery. En attendant, le conseil officiel demeure : ne se fier qu’aux sources gouvernementales américaines.

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