CAMEROUN :: Humanitaire : L'ONG Défense de la langue française équipe des centres de santé en zone rurale :: CAMEROON

Une bouffée d'oxygène soufflera sur plusieurs centres de santé défavorisés des zones rurales au Cameroun. Ces derniers, en date du 25 avril 2026, se verront offrir des consommables médicaux et des lits de consultation. Ce sera au très huppé hôtel Hilton de Yaoundé.

L'action caritative est de l'ONG française " Cercle des Enfants pour la Défense de la Langue Française", dont Françoise ETOA est la présidente.

Le Cercle des Enfants, c'est 25 ans d'humanitaire pour l'amélioration du bien-être des strates sociales défavorisées. La cérémonie du 25 avril 2026 au Hilton de Yaoundé, se veut un hommage aux personnels soignants, parce qu'une société en bonne santé est bien partie pour atteindre les objectifs d'émergence.

Des sponsors pour soutenir la cérémonie de remise de dons en consommables médicaux et en lits de consultation, mettant ainsi en exergue leur responsabilité sociétale

Sponsor officiel : Razel Cameroun. Autres sponsors :

Hôtel Hilton de Yaoundé ;

Cabinet CONSEIL ATOU ;

BANGE BANK Cameroun ;

Mégableu ( Jeux éducatifs Vocabulon ) ;

DANGOTE ;

Lions Club ;

DAK SECURITY ;

CIMENCAM ;

CRTV ;

INFO TV

Des hôtes de marque de marque comme les Ambassadeurs des jeux éducatifs Vocabulon de la maison Mégableu. Des invités spéciaux : les sapeurs pompiers juniors du Cameroun pour leurs connaissances en premiers secours, se présentent plus que jamais comme des adjuvants pragmatisants et

sémantisants de la santé.

Un programme alléchant et à la hauteur de toute l'estime de l'ONG française Cercle des Enfants pour les personnels soignants.

25 avril 2026 au Hilton de Yaoundé

-12h30 : Arrivée des invités ;

-Invités spéciaux ;

-Adresse de la Présidente de l'ONG française Cercle des Enfants pour la Défense de la Langue Française ;

13h :

-Dejeuner ;

-Animation ( ballet national) et artistes invités ;

17h : fin de la cérémonie.

François ETOA, Présidente de Cercle des Enfants

"Nous nous attelons modestement à construire une chaîne de solidarité durable entre les acteurs économiques, les professionnels de la santé et les forces de sécurité. Cela est au cœur de notre démarche, avec pour objectif de renforcer le système de sanitaire camerounais tout en soutenant les familles vulnérables. La solidarité n'est pas un acte ponctuel, mais une responsabilité collective qui implique chacun de nous.

À travers cette initiative, nous avons souhaité poser un acte concret : soutenir nos structures de santé, honorer celles et ceux qui consacrent leur vie à sauver celles des autres, et offrir un soutien tangible aux enfants confrontés à la perte d'un parent. La journée du 25 avril sera donc dédiée aux enfants sapeurs pompiers du Cameroun et aux orphelins."

Le Cercle des Enfants pour la Défense de la Langue Française en bref

C'est une organisation engagée dans la promotion de la langue française auprès des enfants. À travers ces actions, l'ONG œuvre à la création d'un environnement favorable à l'apprentissage, au bien-être et au développement des enfants, en particulier ceux issus des milieux vulnérables. La mission de Cercle des Enfants est de faciliter l'accès aux ressources éducatives et humanitaires pour ces populations, de soutenir les enfants confrontés à des situations difficiles comme les orphelins des forces de l'ordre, et d'encourager la participation active des communautés et partenaires pour renforcer l'impact des actions solidaires.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp