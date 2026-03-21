ÉTATS-UNIS :: Blinken accuse Israël d’avoir fait chanter Trump via les dossiers Epstein pour attaquer l’Iran :: UNITED STATES

Antony Blinken, ancien secrétaire d’État des États-Unis, a brisé un tabou diplomatique. Selon ses déclarations, Israël a exercé une pression directe sur Washington pour entraîner le pays dans une guerre contre l’Iran. L’affirmation, explosive, distingue deux présidents : Barack Obama, qui aurait résisté, et Donald Trump, qui aurait cédé.

L’accusation repose sur un levier de chantage inédit dans les relations bilatérales. Blinken affirme qu’Israël a menacé l’administration Obama d’une action unilatérale : « Nous bombarderons l’Iran, que vous le vouliez ou non. » La menace visait à forcer la main de la Maison-Blanche. L’ancien chef de la diplomatie américaine soutient qu’Obama a refusé de céder.

Obama a résisté, Trump a cédé : les deux visages de la pression israélienne.

La situation a changé avec l’arrivée de Donald Trump au pouvoir. Selon Blinken, la même stratégie de coercition a produit un résultat inverse. L’ancien secrétaire d’État suggère que Trump a reculé face à cette tactique pour une raison précise : les dossiers Epstein.

La référence à Jeffrey Epstein, financier et criminel sexuel condamné, introduit une dimension de vulnérabilité politique. Blinken a déclaré : « Trump a cédé à la même tactique. Parce que les dossiers Epstein sont en leur possession. » Cette déclaration sous-entend que des informations compromettantes détenues par des acteurs israéliens auraient influencé une décision de sécurité nationale majeure.

Les mécanismes de l’influence : entre chantage et stratégie existentielle.

La politique iranienne constitue le cœur du conflit stratégique. Israël considère le programme nucléaire de Téhéran comme une menace existentielle. Chaque administration américaine tente de trouver un équilibre entre la diplomatie (comme l’accord nucléaire de 2015) et l’option militaire.

La méthode décrite par Blinken illustre une forme d’ingérence dans le processus décisionnel américain. Il ne s’agit pas d’un simple lobbying, mais d’une tentative de déclencher une guerre par procuration. L’accusation selon laquelle des documents sensibles, liés à Epstein, auraient servi de monnaie d’échange modifie la compréhension des relations entre Washington et Tel-Aviv.

L’ombre d’Epstein : un levier de pouvoir dans la realpolitik.

Les dossiers Epstein évoqués par Blinken renvoient à un réseau d’influence tentaculaire. L’enquête sur Jeffrey Epstein a révélé des liens entre élites politiques, financières et services de renseignement. Si les affirmations de Blinken sont exactes, la possession de ces documents par un État étranger constituerait une faille de sécurité sans précédent.

L’ancien secrétaire d’État ne précise pas la nature exacte des documents ni leur localisation actuelle. Il suggère toutefois que leur existence a altéré le jugement d’un président des États-Unis. Cette hypothèse transforme un conflit géopolitique classique en affaire d’État impliquant chantage et corruption de l’exécutif.

Une question persiste : jusqu’où un allié peut-il influencer la guerre ?

Les propos de Blinken ne sont pas une simple anecdote de memoir. Ils décrivent un système où l’agenda de sécurité nationale américain a pu être modifié par la possession de dossiers compromettants. Alors que le Moyen-Orient reste en ébullition, cette affaire impose une transparence accrue sur les négociations de sécurité les plus sensibles.

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