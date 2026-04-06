CAMEROUN :: L'Ambassade Ukrainienne Fantôme qui Embarrasse Kiev :: CAMEROON

Une mission diplomatique en suspens depuis 2024

L'Ukraine a officiellement annoncé en 2024 son intention d'ouvrir une représentation diplomatique permanente au Cameroun. Objectif affiché : contrer l'influence croissante de Moscou en Afrique centrale. Deux ans plus tard, le projet piétine.

Ce qui était prévu, ce qui s'est passé

Kiev a formulé une demande claire auprès de Yaoundé : installer une ambassade ukrainienne fonctionnelle sur le sol camerounais. Le signal était fort. L'influence russe au Cameroun s'est intensifiée depuis 2022, portée par des réseaux para-diplomatiques, des médias proches du Kremlin et des opérateurs économiques bien implantés.

L'Ukraine, engagée dans une guerre d'usure sur son territoire, a compris que le front diplomatique africain était stratégique. Le Cameroun, poids lourd de l'Afrique centrale, constituait une tête de pont logique.

Mais les relances répétées de Kiev n'ont produit aucun résultat tangible.

Pourquoi ça bloque

Yaoundé pratique une diplomatie d'équilibre soigneusement entretenue. Le président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, maintient des liens anciens avec Moscou tout en préservant ses partenariats avec Paris et Washington.

L'ouverture d'une ambassade ukrainienne serait perçue comme un signal politique fort. Un signal que le gouvernement camerounais refuse d'envoyer. Accepter une présence ukrainienne permanente, c'est implicitement prendre parti dans un conflit que Yaoundé préfère observer à distance.

La position africaine sur la guerre en Ukraine reste d'ailleurs majoritairement non-alignée. Sur 54 États du continent, moins d'une dizaine ont soutenu activement les résolutions onusiennes condamnant l'invasion russe.

Les mécanismes d'un blocage diplomatique

Le gel de la représentation ukrainienne au Cameroun repose sur plusieurs leviers. Premier levier : l'agenda-setting. Yaoundé ne refuse pas frontalement. Il temporise, renvoie aux procédures, évoque des contraintes logistiques. C'est une diplomatie de l'esquive, efficace et indolore.

Deuxième levier : la dépendance économique. La Russie fournit des équipements militaires à plusieurs pays de la sous-région. Des contrats d'armement lient discrètement Moscou à des États proches du Cameroun. Rompre cet équilibre coûte cher.

Troisième levier : l'opinion publique locale. Dans plusieurs pays africains, le narratif pro-russe présentant Moscou comme un rempart contre l'impérialisme occidental a gagné du terrain. Les gouvernements en tiennent compte.

Ce que ça change à court et long terme

Chaque mois sans ambassade est un mois où le récit russe s'installe sans contradiction officielle à Yaoundé. Les consulats ukrainiens en Afrique subsaharienne restent rares : moins de dix pays du continent accueillent une mission diplomatique ukrainienne permanente.

L'Afrique centrale représente un bloc de votes à l'ONU, un accès aux ressources stratégiques, et un marché en expansion rapide. La stratégie diplomatique de l'Ukraine en Afrique souffre d'un manque structurel de moyens humains et financiers. Kiev ne peut pas rivaliser avec la présence russe ou chinoise sur ce terrain, sauf à mobiliser ses alliés occidentaux comme relais.

Si le statu quo persiste trois à cinq ans, l'Ukraine risque de se retrouver durablement absente des équilibres politiques d'Afrique centrale au moment précisément où ils se reconfigureront.

La question qui reste ouverte

Le Cameroun choisira-t-il un jour entre Moscou et Kiev ou continuera-t-il de transformer cette indécision en instrument de puissance ?

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