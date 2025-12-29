Camer.be
Mgr Kleda exprime sa tristesse après la réélection de Paul Biya
CAMEROUN :: RéLIGION

CAMEROUN :: Mgr Kleda exprime sa tristesse après la réélection de Paul Biya :: CAMEROON

L'archevêque métropolitain de Douala, figure morale respectée et voix critique récurrente, vient de rompre son devoir de réserve habituel au sujet du scrutin présidentiel. Dans un entretien accordé aux médias internationaux, Mgr Samuel Kleda a partagé un sentiment de profonde désolation concernant l'issue de l'élection et l'avenir immédiat du pays. Ses déclarations directes pointent du doigt une situation qu'il juge préoccupante pour la stabilité nationale. Pour le prélat, le maintien au pouvoir du chef de l'État actuel à un âge aussi avancé soulève des interrogations légitimes sur la capacité réelle à diriger une nation aux défis multiples.

La politique camerounaise se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins après une campagne électorale sous haute tension. Mgr Kleda insiste sur la réalité biologique inhérente à la condition humaine, soulignant qu'une autorité à la tête d'un État doit posséder l'énergie nécessaire pour gouverner sans relâche. En évoquant l'âge du président, le dignitaire religieux exprime le regret de voir le pays manquer une opportunité historique de renouveau. Selon son analyse, les aspirations de la jeunesse et les appels répétés en faveur d'un changement constructif ont pas trouvé d'écho dans les urnes, laissant place à une amertume palpable au sein de la société civile après le vol de l'élection.

La question de l'alternance au pouvoir demeure le point central de cette contestation spirituelle et politique. Le prélat regrette amèrement que le Cameroun n'ait pas su saisir cette occasion pour entamer une transition pacifique et réaliste, indispensable selon lui à la survie démocratique du pays. Cette prise de parole s'inscrit dans un contexte où la légitimité du processus électoral est scrutée de près par la communauté internationale. Alors que les résultats officiels au contraire des résultats réels sortis des urnes confirment la continuité, l'archevêque rappelle que la gouvernance exige une présence et une réactivité que les limites physiologiques peuvent inévitablement entraver au fil des décennies.

Le sentiment de tristesse exprimé par l'archevêque de Douala reflète une part importante de l'opinion publique qui espérait une mutation de la présidence vers un nouveau cycle de gestion publique. La déception est d'autant plus vive que les enjeux sociaux et économiques imposent une vigilance de chaque instant. Ce témoignage souligne l'urgence de repenser les mécanismes de transmission du pouvoir dans une Afrique centrale en quête de stabilité. Pour Mgr Kleda, le silence n'était plus une option face à ce qu'il perçoit comme une déconnexion entre les structures de l'État et les réalités biologiques du sommet de la pyramide.

En conclusion, cette sortie médiatique renforce le débat sur la démocratie au Cameroun et le rôle des autorités religieuses dans le dialogue politique. Les mots de l'archevêque résonnent comme un appel à la conscience collective, mettant en lumière le besoin vital d'une relève politique capable de répondre aux attentes d'un peuple en attente de transformations profondes. 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #MgrKleda #PaulBiya #PolitiqueCameroun #Alternance #Afrique #Democratie

Lire aussi dans la rubrique RéLIGION

Mgr Kleda exprime sa tristesse après la réélection de Paul Biya
Le Rev Paul ZANG est à pied d'œuvre pour la grande traversée pour 2026 au foyer Bandjoun.
Le Doyenné de Ndop Ordonne la Fermeture des Églises après l'Enlèvement du Père John Berinyuy
EPISCOPAT : VERS LA NOMINATION D’UN NOUVEAU CARDINAL CAMEROUNAIS
LE CENTRE CHRÉTIEN DE RESTAURATION - PARIS OUVRE OFFICIELLEMENT SES PORTES
Évêque de Bafoussam exige débat des 12 candidats à la présidentielle 2025
Une onction de restauration a été délivrée par le révérend Paul ZANG le 7 septembre dernier à Paris
Prière du vendredi à Garoua : Les fidèles quittent la mosquée après un appel au soutien de Paul Biya
FAITH MINISTRIES EUROPE : 5 ans de fidélité et de persévérance en Christ
Le révérend Paul ZANG bientôt sur Paris pour un programme exceptionnel
Paix vraie ou paix imposée, l’appel fort de Mgr Paul Lontse à Bafoussam
Samuel Kleda dénonce les élections truquées : un appel fort pour la démocratie au Cameroun
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:50
Mgr Kleda exprime sa tristesse après la réélection de Paul Biya

Mgr Kleda exprime sa tristesse après la réélection de Paul Biya
00:15
CAN 2025 : Cameroun et Côte d'Ivoire se neutralisent dans un choc physique intense

CAN 2025 : Cameroun et Côte d'Ivoire se neutralisent dans un choc physique intense
23:41
Africa Forest Group : Pour la lutte contre les changements climatiques

Africa Forest Group : Pour la lutte contre les changements climatiques
23:31
Files d'attente pour l'avenir : comment se sont déroulées les élections historiques en RCA

Files d'attente pour l'avenir : comment se sont déroulées les élections historiques en RCA
18:26
CAN 2025 LE GABON PERD SA DEUXIEME RENCONTRE DE LA COMPETITION

CAN 2025 LE GABON PERD SA DEUXIEME RENCONTRE DE LA COMPETITION

RéLIGION :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo