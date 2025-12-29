CAMEROUN :: Mgr Kleda exprime sa tristesse après la réélection de Paul Biya :: CAMEROON

L'archevêque métropolitain de Douala, figure morale respectée et voix critique récurrente, vient de rompre son devoir de réserve habituel au sujet du scrutin présidentiel. Dans un entretien accordé aux médias internationaux, Mgr Samuel Kleda a partagé un sentiment de profonde désolation concernant l'issue de l'élection et l'avenir immédiat du pays. Ses déclarations directes pointent du doigt une situation qu'il juge préoccupante pour la stabilité nationale. Pour le prélat, le maintien au pouvoir du chef de l'État actuel à un âge aussi avancé soulève des interrogations légitimes sur la capacité réelle à diriger une nation aux défis multiples.

La politique camerounaise se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins après une campagne électorale sous haute tension. Mgr Kleda insiste sur la réalité biologique inhérente à la condition humaine, soulignant qu'une autorité à la tête d'un État doit posséder l'énergie nécessaire pour gouverner sans relâche. En évoquant l'âge du président, le dignitaire religieux exprime le regret de voir le pays manquer une opportunité historique de renouveau. Selon son analyse, les aspirations de la jeunesse et les appels répétés en faveur d'un changement constructif ont pas trouvé d'écho dans les urnes, laissant place à une amertume palpable au sein de la société civile après le vol de l'élection.

La question de l'alternance au pouvoir demeure le point central de cette contestation spirituelle et politique. Le prélat regrette amèrement que le Cameroun n'ait pas su saisir cette occasion pour entamer une transition pacifique et réaliste, indispensable selon lui à la survie démocratique du pays. Cette prise de parole s'inscrit dans un contexte où la légitimité du processus électoral est scrutée de près par la communauté internationale. Alors que les résultats officiels au contraire des résultats réels sortis des urnes confirment la continuité, l'archevêque rappelle que la gouvernance exige une présence et une réactivité que les limites physiologiques peuvent inévitablement entraver au fil des décennies.

Le sentiment de tristesse exprimé par l'archevêque de Douala reflète une part importante de l'opinion publique qui espérait une mutation de la présidence vers un nouveau cycle de gestion publique. La déception est d'autant plus vive que les enjeux sociaux et économiques imposent une vigilance de chaque instant. Ce témoignage souligne l'urgence de repenser les mécanismes de transmission du pouvoir dans une Afrique centrale en quête de stabilité. Pour Mgr Kleda, le silence n'était plus une option face à ce qu'il perçoit comme une déconnexion entre les structures de l'État et les réalités biologiques du sommet de la pyramide.

En conclusion, cette sortie médiatique renforce le débat sur la démocratie au Cameroun et le rôle des autorités religieuses dans le dialogue politique. Les mots de l'archevêque résonnent comme un appel à la conscience collective, mettant en lumière le besoin vital d'une relève politique capable de répondre aux attentes d'un peuple en attente de transformations profondes.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp