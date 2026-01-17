Camer.be
Sommé par la police, Jacques Bertrand Mang attaque la Mairie de Douala sur les déchets
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Sommé par la police, Jacques Bertrand Mang attaque la Mairie de Douala sur les déchets :: CAMEROON

La réplique est cinglante. Jacques Bertrand Mang, convoqué par la police judiciaire de Douala, a choisi l’affrontement médiatique. Dès le lendemain de sa convocation policière, l’activiste a sillonné la ville, pointant du doigt des amoncellements d’ordures abandonnés.

Dans une vidéo virulente, il interpelle directement la mairie sur l’évacuation des déchets à Douala. Son message est un brûlot politique. "Ils s’intéressent à me réduire au silence, pas à réparer le pays", assène-t-il. Cette séquence illustre une stratégie de pression risquée, transformant une procédure judiciaire en tribune publique.

Cette escalade place les autorités municipales dans une position délicate. D’un côté, une procédure légale enclenchée. De l’autre, un activiste qui utilise l’insalubrité palpable comme preuve à charge. L’argument de Mang est simple : pourquoi poursuivre un citoyen qui dénonce un problème évident ?

L’affrontement politique à Douala entre en terrain glissant. Mang joue son crédit populaire contre l’autorité de l’État. La mairie, elle, doit à la fois gérer une crise sanitaire latente et une communication de crise aiguë. L’enjeu dépasse la simple gestion des ordures ; il touche à la liberté d’expression et à la responsabilité des pouvoirs publics.

Qui, in fine, sortira gagnant de cette épreuve de force : l’activiste qui mobilise l’opinion ou l’institution qui brandit la loi ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Douala #Cameroun #Mang #Insalubrité #Police #Politique

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Sommé par la police, Jacques Bertrand Mang attaque la Mairie de Douala sur les déchets
Cavaye Yeguie Djibril Éteint une Rumeur par sa Présence à Manda
Le MRC et le FSNC s'opposent sur la participation aux élections de 2026
Jacques Bertrand Mang, un dissident du PCRN convoqué après ses critiques sur les déchets à Douala
APPEL DU MVC (Mouvement Vert du Cameroun) POUR LES ELECTIONS 2026
Crise politique au Cameroun : l’opposition radicalise son refus des élections
Décès d'Anicet Ekane en détention : le Manidem exige la restitution du corps
Lettre Ouverte de Biyong à Tchiroma Président Élu
Le Conseil constitutionnel rejette la révocation Paul Biya par Olivier Bilé
Florence TITCHO libérée : fin d'un calvaire de 82 jours pour l'opposante
Visite du Prof Aba'a Oyono aux prisonniers politiques : un geste de solidarité
Élections 2026 au Cameroun : le dimanche 10 mai, scénario le plus probable
Devenez Rédacteur

Les + récents

17:14
Sommé par la police, Jacques Bertrand Mang attaque la Mairie de Douala sur les déchets

Sommé par la police, Jacques Bertrand Mang attaque la Mairie de Douala sur les déchets
16:05
Amour sans limite d'âge : Quand l'homme est plus jeune que la femme

Amour sans limite d'âge : Quand l'homme est plus jeune que la femme
15:08
Crise énergétique au Cameroun : Mamfe et Limbe manifestent dans le noir

Crise énergétique au Cameroun : Mamfe et Limbe manifestent dans le noir
13:47
Cavaye Yeguie Djibril Éteint une Rumeur par sa Présence à Manda

Cavaye Yeguie Djibril Éteint une Rumeur par sa Présence à Manda
13:06
Calixthe Beyala dénonce la « misère facebookeuse » et défend son mode de vie

Calixthe Beyala dénonce la « misère facebookeuse » et défend son mode de vie

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo