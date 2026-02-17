MONDE ENTIER :: Club Brugge rivalise avec Atletico Madrid en barrages de C1 :: WORLD

Un face-à-face qui tiendra ses promesses au vu des objectifs

Les étapes s'enchainent et les matchs se suivent en EUROPE- LIGUE DES CHAMPIONS, et les différentes formations en lice se donnent à cœur joie sur les terrains afin d'aller chercher la victoire dans cette phase décisive du tournoi et ainsi se hisser à la prochaine étape.

Le silence est un ami qui ne trahit jamais

Prendre de l’avantage sur le terrain et garder espoir

Le match CLUB BRUGGE – ATLETICO MADRID est la clé de voûte pour faire de cette semaine celle que vous aviez voulue. Une rencontre opposant deux clubs en quête d’un résultat qui essayeront de se mettre en branle sur le terrain pour donner le meilleur d’eux.

Avec sa cote de 1.87, ATLETICO MADRID quatorzième au classement devra profiter de son statut pour venir à bout de son adversaire qui ne viendra pas en victime résignée et aller faire la différence en prenant le dessus pour obtenir un résultat positif qui lui permettra d’obtenir de prendre une avance au score. Déterminées à faire de son mieux, les coéquipiers de JAN OBLAK devront tenir la barre haute pour venir à bout de leur adversaire afin de mieux négocier le retour à domicile.

Mais il faudra cependant faire attention au CLUB BRUGGE dix-neuvième au classement avec sa cote de 3.82 essayera de relever le défi devant son vis-à-vis afin de réaliser un match formidable sur son terrain et espérer avoir un résultat positif ce qui lui sera très favorable pour la rencontre retour. Les coéquipières de SIMON MIGNOLET mouilleront le maillot comme toujours pour faire la différence devant leur public afin d’obtenir une victoire même si la tâche ne s’annonce pas du tout facile au regard de l’adversité et surtout de l’enjeu du match pour les joueurs qui devront se jeter dans le bain afin de relever le défi dans cette première sortie.

Ce sera la 5ème opposition entre les deux formations toutes compétitions confondues avec une victoire pour CLUB BRUGGE contre une victoire pour l’ATLETICO MADRID et 02 matchs nuls et donc le résultat sera bénéfique de part et d’autre.

