Camer.be
Un prêtre s’oppose à la première visite africaine du nouveau Pape Léon XIV
CAMEROUN :: RéLIGION

CAMEROUN :: Un prêtre s’oppose à la première visite africaine du nouveau Pape Léon XIV :: CAMEROON

Une onde de choc traverse l’Église au Cameroun. Alors que le Pape Léon XIV, nouvellement élu, préparerait son premier voyage en Afrique, le Père Ludovic Lado lui barre symboliquement la route. Ce jésuite a officiellement saisi le Saint-Siège pour s’opposer à cette visite, jetant une lumière crue sur les tensions politiques du pays et plaçant le nouveau pontife devant un dilemme diplomatique majeur.

Une lettre pour alerter le nouveau Pape

Dans un courrier au Vatican, le religieux a pris une position sans équivoque. Confirmant avoir reçu un accusé de réception, il estime avoir dénoncé l’impossibilité d’un tel déplacement dans le climat politique actuel. "Si le Pape décide de venir, ce ne sera pas par ignorance", affirme-t-il. Cette initiative, rendue publique, transforme un prêtre en lanceur d’alerte et interroge la capacité d’une visite pastorale à transcender une crise sécuritaire et politique.

Le Vatican entre diplomatie et principes

Selon des sources concordantes, une tournée en Afrique centrale, incluant le Cameroun, était à l’étude pour ce début d’année. Cependant, le Saint-Siège serait profondément préoccupé. La situation des détenus de la crise post-électorale et les garanties de stabilité constituent des freins sérieux. La décision du Pape Léon XIV, qui engagerait son jeune pontificat, est donc suspendue à une évaluation rigoureuse des risques, bien au-delà de la simple lettre d’un prêtre.

Un premier voyage aux lourds enjeux

Pour le nouveau Souverain Pontife, ce premier voyage africain est hautement symbolique. Le choisira-t-il comme un acte de foi et de rapprochement, ou le reportera-t-il face aux mises en garde ? La démarche du Père Lado, si elle reste individuelle, ajoute une pression morale considérable et reflète des fractures internes. Elle place la diplomatie vaticane face à un choix cornélien : honorer un engagement pastoral ou éviter tout risque d’instrumentalisation politique.

La question est désormais posée : une visite papale peut-elle apaiser un pays divisé, ou son report serait-il un message encore plus puissant ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Vatican #PapeLeonXIV #PereLudovicLado #VisitePapale #SaintSiege #Afrique #Diplomatie #EgliseCatholique #Geopolitique

Lire aussi dans la rubrique RéLIGION

Un prêtre s’oppose à la première visite africaine du nouveau Pape Léon XIV
Une nuit prophétique de prières délivrance et restauration ce 30 janvier avec le Rev. Paul ZANG
Visite du pape Léon XIV au Cameroun : entre espoir et tensions politiques
La grande nuit de la traversée avec le rev Paul ZANG vient de livrer sa caravane d'évangélisation
Mgr Kleda exprime sa tristesse après la réélection de Paul Biya
Le Rev Paul ZANG est à pied d'œuvre pour la grande traversée pour 2026 au foyer Bandjoun.
Le Doyenné de Ndop Ordonne la Fermeture des Églises après l'Enlèvement du Père John Berinyuy
EPISCOPAT : VERS LA NOMINATION D’UN NOUVEAU CARDINAL CAMEROUNAIS
LE CENTRE CHRÉTIEN DE RESTAURATION - PARIS OUVRE OFFICIELLEMENT SES PORTES
Évêque de Bafoussam exige débat des 12 candidats à la présidentielle 2025
Une onction de restauration a été délivrée par le révérend Paul ZANG le 7 septembre dernier à Paris
Prière du vendredi à Garoua : Les fidèles quittent la mosquée après un appel au soutien de Paul Biya
Devenez Rédacteur

Les + récents

02:11
Gabon : la famille Bongo porte sa bataille judiciaire devant la Cour africaine et l'ONU

Gabon : la famille Bongo porte sa bataille judiciaire devant la Cour africaine et l'ONU
01:43
Un ministre camerounais saisit une balayette pour un message politique inhabituel

Un ministre camerounais saisit une balayette pour un message politique inhabituel
01:22
Un prêtre s’oppose à la première visite africaine du nouveau Pape Léon XIV

Un prêtre s’oppose à la première visite africaine du nouveau Pape Léon XIV
00:35
Scandale des scanners camerounais : un contrat opaque au cœur d’une polémique tenace

Scandale des scanners camerounais : un contrat opaque au cœur d’une polémique tenace
21:08
Issa Tchiroma, l’homme de la transition ?

Issa Tchiroma, l’homme de la transition ?

RéLIGION :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo