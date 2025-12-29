Camer.be
La grande nuit de la traversée avec le rev Paul ZANG vient de livrer sa caravane d'évangélisation
CAMEROUN :: La grande nuit de la traversée avec le rev Paul ZANG vient de livrer sa caravane d'évangélisation :: CAMEROON

Sauver le  maximum d'âmes ,  c'est sous cet action prophétique que s'est tenue ce 27 décembre  à Yaoundé capitale politique du Cameroun la grande caravane d'évangélisation initié par les églises  chapelle de la grâce dans le cadre de la grande nuit de la traversée du 31 décembre prochain dès 20h au foyer Bandjoun sise à Etoa Meki.

Point de rencontre Total Fouda à Yaoundé, un samedi radieux , le soleil était au rendez-vous, pour faire briller les  étoiles en ce 12 ieme mois de l'année, à travers les artères de la ville aux 7 collines les fidèles de la chapelle de la grâce se sont fondus dans la masse ,ils ont revêtus leur manteau de pèlerin, on pouvait les apercevoir de près ou de loin à travers leurs chasubles orange estampillés "jeunesse de Jésus" . 

La jeunesse engagée de la chapelle de la grâce sous l'onction et l'appel prophétique du rev . Paul ZANG , surintendant des Églises chapelle de la grâce au cameroun et à Paris . Comme un berger, ces derniers sont  allés  porter la bonne nouvelle  de l'Évangile du royaume de Jésus Christ dans les rues , marchés, autres lieux de grande aflluence ce samedi 27 décembre 2025. 

Le compte à rebours étant lancé à quelques jours de cette traditionnelle grande nuit de la traversée au foyer Bandjoun, il faut sauver le maximum d'âmes ,seul objectif au centre de cette grande caravane d'évangélisation laisse entendre le pasteur Raoul ,avec à ses côtés le pasteur Aloys BIHINA ,avant la prière de bénédictions sous le manteau et la couverture spirituelle du rev.  Paul ZANG ; avant l'envoie des bergers vers les brebis.

Il faut le préciser, le grand déploiement était constitué en groupe de deux, voir  trois personnes.  La jeunesse de Jésus de la chapelle de la grâce , sur les traces du seigneur Jésus Christ est allé à la rencontre de ces âmes.  

Cependant, l'équipe conduite par l'assistant évangéliste Wilfried , jeune dévoué à la tâche , à chaque pas annonçait au passant qui pour aucun n'était pas très retissant , bonjour Madame, que le seigneur vous bénisse , nous vous invitons le 31 décembre 2025 dès 20h au foyer Bandjoun du côté d'étoa  Meki ; à d'autres endroits il présentait d'abord de manière sommaire  la chapelle de la grâce , connaissez vous ? Ou avez vous déjà entendu parler de la chapelle de la grâce ?  Nous organisons la grande nuit de la traversée au foyer Bandjoun, tenez voilà votre invitation tout est mentionné dessus . 

Par contre , pour l'équipe conduite par le corps pastorale ils s'entretenaient un peu plus en profondeur avec certains passants qui avaient une soif de la bonne nouvelle du royaume, quelques échanges de contact pour un suivi plus approfondie, et une invitation à prendre part à ce grand rendez-vous très attendu des yaoundéens.

On ne ressentait pas le temps s'écouler, malgré le soleil qui était au Zénith, laisse entendre une fidèle  en plein marché. À quelques pas, un autre laisse entendre, avec toute crainte , le Dieu de notre père est un Dieu qui ne ment pas , il béni, il opère encore les miracles soyez juste du rendez-vous avec les membres de vos familles amis , connaissances ,si vous avez un sujet de prière pour l'année 2026, ramène-le , et le Dieu du rev. Paul ZANG fera grâce.

Après plusieurs heures de caravane d'évangélisation, sous l'onction et le manteau prophétique du rev. Paul ZANG, la jeunesse de Jésus , fidèles, servant(es) à la chapelle de la grâce a regagné pour la plupart leur domicile avec à cœur d'avoir consacré leur samedi au service de l'Évangile comme Jésus Christ l'enseigne dans les saintes écritures. Pour les nouveaux à cette tâche d'évangélisation c'était une expérience très enrichissante.

Le rendez-vous a été pris pour le 31 décembre 2025 dès 20h au foyer Bandjoun, laisse voir en grand caractère sur le grand panneau publicitaire installer à la descente Élig - Edjoa, venant de Texaco Ommisport dans le 5e arrondissement de la ville de Yaoundé.

