-
© Pour camer.be : Jean Marc Soboth
- 17 Feb 2026 10:00:29
- |
- 527
- |
-
CAMEROUN :: Jean Marc Soboth "Pourquoi M. Paul Biya ne fait pas l'objet d'un putsch militaire" (Texte et vidéo) :: CAMEROON
Jean-Marc Soboth, journaliste afro-canadien résident à Shediac au Nouveau-Brunswick parle dans cette sortie largement médiatisée, du secret de la longévité de Paul Biya au pouvoir au Cameroun.
Il y a quelque temps, beaucoup appelaient de tous leurs vœux un putsch militaire au Cameroun pour renverser enfin le plus vieux président "démocratiquement élu" de la planète: M. Paul Biya (93 ans et 43 ans au pouvoir).
On ne montre pas la porte à cet occidentaliste invétéré "parce qu'il est trop vieux". On aimerait l'envoyer à la retraite parce que le pays se porte très mal.
J'ai mené l'enquête.
La réalité en est que ce dernier - sur le conseil d'un de ses amis qui a été chassé du pouvoir il y a longtemps et qui est mort en exil -, a tissé autour de lui un système militaire complexe, onéreux et extraverti excluant toute possibilité d'alternance à la tête de l'État tant qu'il est vivant.
Que chacun puisse en juger à travers sa vidéo en dessous.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE
Les + récents
Paul Biya à 93 ans : quand la fin du mythe s'expose en direct
Drame de Nkolbisson : Une mère tue ses trois enfants et se suicide à Yaoundé
Jean Marc Soboth "Pourquoi M. Paul Biya ne fait pas l'objet d'un putsch militaire" (Texte et vidéo)
39e Sommet de l’Union africaine : Addis-Abeba dit oui au documentaire de Bakary Kanté
Consty Eka est mort à Abidjan : disparition du « Roi de la Télé » camerounais
POINT DE VUE :: les + lus
Cameroun,33 ans de pouvoir: Les 33 péchés de Paul Biya
- 10 November 2015
- /
- 106332
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 227663
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 217539