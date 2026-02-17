Jean-Marc Soboth, journaliste afro-canadien résident à Shediac au Nouveau-Brunswick parle dans cette sortie largement médiatisée, du secret de la longévité de Paul Biya au pouvoir au Cameroun.

Il y a quelque temps, beaucoup appelaient de tous leurs vœux un putsch militaire au Cameroun pour renverser enfin le plus vieux président "démocratiquement élu" de la planète: M. Paul Biya (93 ans et 43 ans au pouvoir).

On ne montre pas la porte à cet occidentaliste invétéré "parce qu'il est trop vieux". On aimerait l'envoyer à la retraite parce que le pays se porte très mal.

J'ai mené l'enquête.

La réalité en est que ce dernier - sur le conseil d'un de ses amis qui a été chassé du pouvoir il y a longtemps et qui est mort en exil -, a tissé autour de lui un système militaire complexe, onéreux et extraverti excluant toute possibilité d'alternance à la tête de l'État tant qu'il est vivant.

Que chacun puisse en juger à travers sa vidéo en dessous.