Jean Marc Soboth "Pourquoi M. Paul Biya ne fait pas l'objet d'un putsch militaire" (Texte et vidéo)
Jean Marc Soboth "Pourquoi M. Paul Biya ne fait pas l'objet d'un putsch militaire" (Texte et vidéo)

Jean-Marc Soboth, journaliste afro-canadien résident à Shediac au Nouveau-Brunswick parle dans cette sortie largement médiatisée, du secret de la longévité de Paul Biya au pouvoir au Cameroun.

Il y a quelque temps, beaucoup appelaient de tous leurs vœux un putsch militaire au Cameroun pour renverser enfin le plus vieux président "démocratiquement élu" de la planète: M. Paul Biya (93 ans et 43 ans au pouvoir).

On ne montre pas la porte à cet occidentaliste invétéré "parce qu'il est trop vieux". On aimerait l'envoyer à la retraite parce que le pays se porte très mal.
J'ai mené l'enquête.

La réalité en est que ce dernier - sur le conseil d'un de ses amis qui a été chassé du pouvoir il y a longtemps et qui est mort en exil -, a tissé autour de lui un système militaire complexe, onéreux et extraverti excluant toute possibilité d'alternance à la tête de l'État tant qu'il est vivant.

Que chacun puisse en juger à travers sa vidéo en dessous.

Jean Marc Soboth "Pourquoi M. Paul Biya ne fait pas l'objet d'un putsch militaire" (Texte et vidéo)
Paul Biya à 93 ans : quand la fin du mythe s'expose en direct
Drame de Nkolbisson : Une mère tue ses trois enfants et se suicide à Yaoundé
Jean Marc Soboth "Pourquoi M. Paul Biya ne fait pas l'objet d'un putsch militaire" (Texte et vidéo)
39e Sommet de l'Union africaine : Addis-Abeba dit oui au documentaire de Bakary Kanté
Consty Eka est mort à Abidjan : disparition du « Roi de la Télé » camerounais

