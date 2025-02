CAMEROUN :: Une Gouvernance Controversée et un Avenir en Question :: CAMEROON

Le Cameroun est au cœur de nombreux débats sur la gouvernance et l'avenir politique du pays. Entre critiques sur les nominations à ELECAM, interrogations sur le rôle de l'État et questionnements sur l'évolution des régions septentrionales, plusieurs figures publiques ont pris la parole pour exprimer leurs opinions.

ELECAM : Une Institution Sous Influence ?

Selon certaines analyses, tous les gradés de ELECAM sont des retraités du ministère de l'Administration territoriale. Cette situation soulève des interrogations sur l'indépendance réelle de l'institution en charge des élections au Cameroun. D'aucuns estiment que cela réduit la possibilité d'une démocratie véritablement transparente et équitable.

Paul Biya et la Jeunesse : Une Illustration Controversée

Engelbert Lebon Datchoua, membre du MRC, a réagi aux déclarations de Paul Biya, qui exhortait les jeunes à prendre leur avenir en main. Selon lui, le président aurait pu citer l'exemple de sa propre fille, Brenda Biya, qui après avoir brillamment réussi l'ENAM, a choisi l'entrepreneuriat en ouvrant une boutique chic à Yaoundé.

Cette référence suscite des débats sur les réalités socio-économiques des jeunes Camerounais, qui évoluent souvent dans un environnement peu propice à l'entrepreneuriat.

Le Septentrion : Un "Âne du Renouveau" ?

Valère Bessala partage une anecdote sur l'appellation donnée aux régions du septentrion :

"Le régime du Renouveau a fait du septentrion l'âne du Renouveau. Quand vous prenez la première lettre de l'Adamaoua (A), du Nord (N) et de l'Extrême-Nord (E), cela forme "âne"."

Cette vision met en lumière un sentiment d'abandon ressenti par certaines populations du septentrion, qui jugent que leur région est exploitée sans bénéficier d'un développement à la hauteur de ses ressources et de son potentiel.

Le Cameroun est en proie à des tensions politiques et sociales profondes. De la gestion des institutions électorales à la perception du pouvoir par les jeunes et les régions marginalisées, le débat sur l'avenir du pays est plus que jamais ouvert. Face à ces enjeux, l'heure est venue pour les citoyens et les dirigeants de repenser la gouvernance afin d'assurer une véritable émancipation politique et économique.