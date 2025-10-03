Camer.be
Évêque de Bafoussam exige débat des 12 candidats à la présidentielle 2025
Dans une prise de parole remarquée, l'évêque du diocèse de Bafoussam, Mgr Lontsié Keune, a lancé un appel fort en faveur de la transparence et de la démocratie à l'approche de l'élection présidentielle 2025. Prononcé lors d'une homélie à Bansoa Chefferie, son message a directement interpellé les institutions et les candidats.

Le prélat a plaidé pour l'organisation impérative d'un débat public télévisé réunissant l'ensemble des douze prétendants à la magistrature suprême. Selon lui, un tel face-à-face est indispensable pour permettre aux Camerounais de comprendre les projets qui s'offrent à eux et d'effectuer un choix éclairé dans les urnes. Il a insisté sur la nécessité de voir et d'entendre ceux qui aspirent à gouverner le pays.

Au-delà de la tenue d'un débat, Mgr Lontsié Keune a adressé une mise en garde subtile mais ferme aux acteurs du processus électoral. En évoquant le désir de changement du peuple et les transitions bibliques, il a campé le contexte d'attente dans lequel se déroule ce scrutin.

Sans nommer personne, il a exhorté la commission électorale Élécam et le Conseil constitutionnel à garantir une parfaite transparence électorale, les enjoignant de compter les voix avec intégrité et de proclamer les résultats avec vérité. Son sermon s'est conclu par un rappel puissant sur l'égalité de tous les citoyens, martelant qu'il n'existe ni super ni sous-Camerounais. Cet appel historique d'une figure morale majeure de l'Ouest renforce les demandes de la société civile pour un processus crédible et ouvre un nouveau chapitre dans la campagne pour la présidentielle 2025.

#Presidentielle2025 #Cameroun2025 #DebatPublic #MgrLontsie #Transparence #ElectionsCameroun #Changement

L'actualité en vidéo