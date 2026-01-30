CAMEROUN :: Une nuit prophétique de prières délivrance et restauration ce 30 janvier avec le Rev. Paul ZANG :: CAMEROON

L'année 2026 ,au sein des Églises Chapelle de la Grâce Cameroun et Paris est placé sous le signe YAPHA : année des étoiles à l'issu d'une révélation prophétique de Dieu vis à vis de son serviteur le Rev. Paul ZANG.

Après la brillante Grande Nuit de la traversée le 31 décembre 2025 au foyer Bandjoun où le Dieu du rev . Paul ZANG s'est puissamment manifesté dans la vie de plusieurs personnes et enfants de Dieu .

Le surintendant des Églises Chapelle de Grâce , avec son collège pastorale a directement amorcé dès ce mois de janvier en cours un programme de jeunes et de prières de 30 jours question d'inviter le Saint-Esprit , l'esprit de Dieu à préparer l'atmosphère afin que les promesses de Dieu sur chacun de ses enfants en cette année se réalisent . Chaque jour selon les tranches horaires ciblées :6h- 12h et 18h les sujets de prières avec les thèmes précis étaient envoyés dans les différents plate forme de l'église chapelle de la grâce et groupe WhatsApp afin que le peuple de Dieu soit en communion et puisse vivre de bout en bout ces instants de jeunes et prières avec fruit dans une ambiance de louange et d'adoration.

Certains fidèles que nous avons rencontrés nous ont révélé dès le premier jour de l'entame de ce programme des visitations et miracles instantanés ce sont produits dans leur vie.

Précisons également que des campagnes d'évangélisation ce sont tenues sur le terrain , de bouche à bouche , sur les plates formes web, question d'inviter le maximum de personnes à venir recevoir leur restauration ce soir dès 21 heures avec cette grande nuit de prières qui se tient à la chapelle de la grâce mimboman maetur.

En ce qui concerne cette Grande de Nuit de prières qui vient clôturé ce merveilleux programme de jeunes et de prières, selon le rev. Paul ZANG que nous avons rencontré dans le cadre de ses préparatifs.

Nous avions souvent coutume de le dire à nos nombreux fidèles et ceux qui nous suivent à travers le monde , le seigneur béni le départ et l'arrivée, un enfant de Dieu ou une personne qui désire faire des exploits avec Dieu en cette année 2026, doit savoir dès le début d'année quel sont ses projets en cette année, lorsqu'il a défini ses projets sur un plan , il est question qu'il les confi et les présente au seigneur . En toute chose dit la bible confier d'abord vos projets et besoins à Dieu , et il se chargera du reste . Donc cette année est placé sous le signe que "ton étoile brille" , pour que cette étoile brille tu dois reconnaître la place que Dieu occupe dans ta vie et ce que dit ton étoile dans le ciel , voilà pourquoi nous avons d'abord voulu préparer l'atmosphère, l'esprit de chaque fidèles et croyants par ce programme de jeunes et de prières qui s'achève ce soir avec cette grande nuit que nous avons placé sous le thème : restauration des étoiles. Précise l'homme de Dieu.

À titre de rappel , cette grande de nuit de prières débute ce soir de 21 heures jusqu'à l'aube ; elle sera dirigée par le rev. Paul ZANG et retransmis en direct sur la page Facebook chapelle de la grâce ; au cours de cette soirée , il yaura une distribution gratuite de l'huile d'onction et des aromates pour tout ceux qui feront le déplacement ce soir à la chapelle de la grâce mimboman maetur lieu dit mosquée .

