Camer.be
Une nuit prophétique de prières délivrance et restauration ce 30 janvier avec le Rev. Paul ZANG
CAMEROUN :: RéLIGION

CAMEROUN :: Une nuit prophétique de prières délivrance et restauration ce 30 janvier avec le Rev. Paul ZANG :: CAMEROON

L'année 2026 ,au sein des Églises Chapelle de la Grâce Cameroun et Paris est placé sous le signe YAPHA : année des étoiles à l'issu d'une  révélation prophétique de Dieu vis à vis de son serviteur le Rev. Paul ZANG. 

Après la brillante Grande Nuit de la traversée le 31 décembre 2025 au foyer Bandjoun où le Dieu du rev . Paul ZANG s'est puissamment manifesté dans la vie de plusieurs personnes et enfants de Dieu . 

Le surintendant des Églises Chapelle de Grâce , avec son collège pastorale a directement amorcé dès ce  mois de  janvier en cours  un programme de jeunes et de prières de 30 jours question d'inviter le Saint-Esprit , l'esprit de Dieu à préparer l'atmosphère afin que les promesses de Dieu sur chacun de ses enfants en cette année se réalisent . Chaque jour selon les tranches horaires ciblées :6h- 12h et 18h les sujets de prières avec les thèmes précis étaient envoyés dans les différents plate forme de l'église chapelle de la grâce et groupe WhatsApp afin que le peuple de Dieu soit en communion et puisse vivre de bout en bout ces instants de jeunes et prières avec fruit dans une ambiance de louange et d'adoration. 

Certains fidèles que nous avons rencontrés nous ont révélé dès le premier jour de l'entame de ce programme des visitations et miracles instantanés ce sont produits dans leur vie.

Précisons également que des campagnes d'évangélisation ce sont tenues sur le terrain , de bouche à bouche , sur les plates formes web, question d'inviter le maximum de personnes à venir recevoir leur restauration ce soir dès 21 heures avec  cette  grande nuit de prières qui se tient à la chapelle de la grâce mimboman maetur.

En ce qui concerne cette Grande de Nuit de prières qui vient clôturé ce merveilleux programme de jeunes et de prières, selon le rev. Paul ZANG que nous avons rencontré dans le cadre de ses préparatifs. 

Nous avions souvent coutume de le dire à nos nombreux fidèles et ceux qui nous suivent à travers le monde , le seigneur béni le départ et l'arrivée, un enfant de Dieu ou une personne qui désire faire des exploits avec Dieu en cette année 2026, doit savoir dès le début d'année quel  sont ses projets en cette année, lorsqu'il a défini ses projets sur un plan , il est question qu'il les confi et les présente au seigneur . En toute chose dit la bible confier d'abord vos projets et besoins à Dieu , et il se chargera du reste . Donc cette année est placé sous le signe que "ton étoile brille" , pour que cette étoile brille tu dois reconnaître la place que Dieu occupe dans ta vie et ce que dit ton étoile dans le ciel , voilà pourquoi nous avons d'abord voulu préparer l'atmosphère, l'esprit de chaque  fidèles et croyants par ce programme de jeunes et de prières qui s'achève ce soir avec cette grande nuit  que nous avons placé sous le thème : restauration des étoiles.  Précise l'homme de Dieu.

À titre de rappel , cette grande de nuit de prières débute ce soir de 21 heures jusqu'à l'aube ; elle sera dirigée par le rev. Paul ZANG et retransmis en direct sur la page Facebook chapelle de la grâce ; au cours de cette soirée , il yaura une distribution gratuite de l'huile d'onction et des aromates pour tout ceux qui feront le déplacement ce soir à la chapelle de la grâce mimboman maetur lieu dit mosquée .

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique RéLIGION

Une nuit prophétique de prières délivrance et restauration ce 30 janvier avec le Rev. Paul ZANG
Visite du pape Léon XIV au Cameroun : entre espoir et tensions politiques
La grande nuit de la traversée avec le rev Paul ZANG vient de livrer sa caravane d'évangélisation
Mgr Kleda exprime sa tristesse après la réélection de Paul Biya
Le Rev Paul ZANG est à pied d'œuvre pour la grande traversée pour 2026 au foyer Bandjoun.
Le Doyenné de Ndop Ordonne la Fermeture des Églises après l'Enlèvement du Père John Berinyuy
EPISCOPAT : VERS LA NOMINATION D’UN NOUVEAU CARDINAL CAMEROUNAIS
LE CENTRE CHRÉTIEN DE RESTAURATION - PARIS OUVRE OFFICIELLEMENT SES PORTES
Évêque de Bafoussam exige débat des 12 candidats à la présidentielle 2025
Une onction de restauration a été délivrée par le révérend Paul ZANG le 7 septembre dernier à Paris
Prière du vendredi à Garoua : Les fidèles quittent la mosquée après un appel au soutien de Paul Biya
FAITH MINISTRIES EUROPE : 5 ans de fidélité et de persévérance en Christ
Devenez Rédacteur

Les + récents

11:00
Signature et rupture des contrats avec des partenaires étrangers: Siffler la fin de la recréation

Signature et rupture des contrats avec des partenaires étrangers: Siffler la fin de la recréation
10:00
Crise anglophone : quatorze civils tués dans le Nord-Ouest

Crise anglophone : quatorze civils tués dans le Nord-Ouest
08:21
Une nuit prophétique de prières délivrance et restauration ce 30 janvier avec le Rev. Paul ZANG

Une nuit prophétique de prières délivrance et restauration ce 30 janvier avec le Rev. Paul ZANG
08:09
8 millions de camerounais touchés lors de la campagne nationale pour la paix et la non-violence

8 millions de camerounais touchés lors de la campagne nationale pour la paix et la non-violence
20:54
Le retour annoncé d'Issa Tchiroma Bakary secoue la scène politique

Le retour annoncé d'Issa Tchiroma Bakary secoue la scène politique

RéLIGION :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo