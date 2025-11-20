FRANCE :: LE CENTRE CHRÉTIEN DE RESTAURATION - PARIS OUVRE OFFICIELLEMENT SES PORTES

Après l'établissement des Églises Chapelle de la Grâce Yaoundé et Douala au Cameroun, le Révérend Paul ZANG Bâtisseurs de ces Églises , annonce officiellement ce 20 novembre à la grande Communauté à travers le monde l'ouverture officielle du Centre Chrétien de Restauration -Paris situé au 8 Avenue du 1er MAI, 91120 PALAISEAU (Immeuble IMAAP).

Vous désirez servir Dieu au sein d’une assemblée, fondée sur la Parole de Dieu et enflammée par le Feu de la prière ,marquée par des temps intenses de louanges et d’adorations ,vivante, joyeuse et remplie de célébration où chaque âme est accueillie, fortifiée et restaurée.

Rejoignez tout simplement chaque dimanche le Centre Chrétien de Restauration- Paris à partir de 14 heures pour vivre les Cultes de puissance rempli de révélation , d'onction et de délivrance.

Par ailleurs , vous pourrez rencontrer Le Rev. Paul ZANG et L’Apôtre MAMA DEDEE pour :un accompagnement spirituel personnalisé, soutenu par des programmes de prière puissants ; un encadrement pour vos projets de vie, de famille et d’affaires ; des conseils pratiques pour mieux évoluer dans le monde professionnel et entrepreneurial.

Le Centre Chrétien de Restauration-Paris répond au numéro +33 7 58 31 16 31.

