Mbombo Njoya et la limitation des mandats : la proposition qui relance le débat camerounais :: CAMEROON

Une image, quelques lignes, et un débat qui ressurgit dans l’espace public camerounais. Derrière la figure du dignitaire bamoun, une proposition formulée en 2019 lors du dialogue national continue de circuler : réduire le mandat présidentiel à cinq ans renouvelables une seule fois. Au-delà du symbole, ce positionnement pose une question stratégique sur la gouvernance et la stabilité politique du Cameroun.

Quoi : la proposition et son contexte

Lors de l’ouverture du dialogue national en 2019, organisé pour répondre à la crise sociopolitique dans les régions anglophones, le sultan Mbombo Njoya avait proposé une série de mesures institutionnelles. La plus commentée : la limitation du mandat présidentiel à deux quinquennats. Dans un pays où la durée et le renouvellement du pouvoir exécutif sont régulièrement discutés, cette suggestion s’inscrivait dans une réflexion plus large sur les réformes politiques.

L’idée n’était pas isolée. Elle accompagnait d’autres axes évoqués publiquement, notamment la résolution de la crise anglophone et la lutte contre le détournement des deniers publics, deux enjeux majeurs pour la stabilité nationale.

Pourquoi : la portée politique et économique

Limiter la durée du pouvoir exécutif est souvent présenté comme un levier pour renforcer la crédibilité institutionnelle. Sur le plan économique, les investisseurs associent la prévisibilité politique à la confiance dans l’environnement des affaires. Dans cette perspective, les propositions liées à la gouvernance touchent directement la perception du risque pays et la capacité à attirer des capitaux.

Dans le cas camerounais, la séquence de 2019 s’inscrivait dans un climat de tensions internes et de pression internationale pour des réformes. Le débat sur les mandats n’était donc pas uniquement constitutionnel : il portait sur la consolidation de la stabilité et la modernisation de l’État.

La question demeure ouverte : cette réactivation numérique d’idées institutionnelles anciennes peut-elle influencer concrètement les choix politiques futurs au Cameroun ?

