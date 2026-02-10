Camer.be
Mbombo Njoya et la limitation des mandats : la proposition qui relance le débat camerounais
CAMEROUN :: POLITIQUE

Mbombo Njoya et la limitation des mandats : la proposition qui relance le débat camerounais :: CAMEROON

Une image, quelques lignes, et un débat qui ressurgit dans l’espace public camerounais. Derrière la figure du dignitaire bamoun, une proposition formulée en 2019 lors du dialogue national continue de circuler : réduire le mandat présidentiel à cinq ans renouvelables une seule fois. Au-delà du symbole, ce positionnement pose une question stratégique sur la gouvernance et la stabilité politique du Cameroun.

Quoi : la proposition et son contexte

Lors de l’ouverture du dialogue national en 2019, organisé pour répondre à la crise sociopolitique dans les régions anglophones, le sultan Mbombo Njoya avait proposé une série de mesures institutionnelles. La plus commentée : la limitation du mandat présidentiel à deux quinquennats. Dans un pays où la durée et le renouvellement du pouvoir exécutif sont régulièrement discutés, cette suggestion s’inscrivait dans une réflexion plus large sur les réformes politiques.

L’idée n’était pas isolée. Elle accompagnait d’autres axes évoqués publiquement, notamment la résolution de la crise anglophone et la lutte contre le détournement des deniers publics, deux enjeux majeurs pour la stabilité nationale.

Pourquoi : la portée politique et économique

Limiter la durée du pouvoir exécutif est souvent présenté comme un levier pour renforcer la crédibilité institutionnelle. Sur le plan économique, les investisseurs associent la prévisibilité politique à la confiance dans l’environnement des affaires. Dans cette perspective, les propositions liées à la gouvernance touchent directement la perception du risque pays et la capacité à attirer des capitaux.

Dans le cas camerounais, la séquence de 2019 s’inscrivait dans un climat de tensions internes et de pression internationale pour des réformes. Le débat sur les mandats n’était donc pas uniquement constitutionnel : il portait sur la consolidation de la stabilité et la modernisation de l’État.

La question demeure ouverte : cette réactivation numérique d’idées institutionnelles anciennes peut-elle influencer concrètement les choix politiques futurs au Cameroun ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #PolitiqueAfricaine #Gouvernance #DebatPublic #ActualiteAfrique #Institutions #Reformes #AfriqueCentrale #AnalysePolitique #MediaNumerique

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Paul Biya reporte les élections : nouveau report du double scrutin au Cameroun
Mbombo Njoya et la limitation des mandats : la proposition qui relance le débat camerounais
Paul Biya acculé par les crises, contraint de rompre le silence
Un avocat dénonce une dictature qui décourage la participation politique
Léon Theiller Onana annonce son retour pour le 10 février 2026
Christian Ntimbane Bomo dénonce l'abandon du combat électoral
Issa Tchiroma recule, le FSNC attaque : Alice Nkom bouscule les élections locales
Nathalie Yamb nommée conseillère spéciale du général Tiani au Niger
Denis Sassou Nguesso candidat à la présidentielle du 15 mars 2025
Naya Jarvis Zamble plaide pour la légalisation de la polygamie en Côte d'Ivoire
La famille Ekane implore Paul Biya pour rendre la dépouille d’Anicet
Saif al-Kadhafi, fils du guide libyen, serait assassiné dans son domicile
Devenez Rédacteur

Les + récents

20:48
Paul Biya reporte les élections : nouveau report du double scrutin au Cameroun

Paul Biya reporte les élections : nouveau report du double scrutin au Cameroun
18:38
Belka Tobis : sa femme brise le silence et révèle sa version des faits

Belka Tobis : sa femme brise le silence et révèle sa version des faits
18:07
Kribi-Edéa : 5 morts dans un nouvel accident de bus Transcam en 72 heures

Kribi-Edéa : 5 morts dans un nouvel accident de bus Transcam en 72 heures
14:46
Pourquoi la jeunesse refuse de célébrer malgré les cérémonies officielles

Pourquoi la jeunesse refuse de célébrer malgré les cérémonies officielles
14:00
Issa Tchiroma accusé d'abandonner ses partisans après l'élection

Issa Tchiroma accusé d'abandonner ses partisans après l'élection

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo