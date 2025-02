CAMEROUN :: Recrutement dans les universités publiques: L'Etat désamorce la grève prévue par les Dr en chômage :: CAMEROON

Après la publication des résultats du recrutement ordonné pour le compte des universités d'État de Garoua ( région du Nord) , Ebolowa ( région du Sud) et Bertoua ( région de l'Est), ces derniers ont exprimé leur mécontentement, et annoncé plusieurs marches de protestations à travers le pays.

De ce fait, sur hautes instructions du président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion NGUTE, a ouvert cent cinquante (150) postes d'enseignants dans trois Universités d'État susmentionnées, au titre de l'exercice 2025. L'avis de recrutement s'adresse aux personnes de nationalité camerounaise, agées au plus de 45 ans révolus au premier octobre 2025, et titulaires du Doctorat ou du PhD.

La grande manifestation du collectif de ces titulaires du doctorat PhD, prévue à Yaoundé la semaine prochaine, a donc trouvé solution. L'on estime à 2000 le nombre de ces diplômés. Selon plusieurs dénonciations, le dernier recrutement a été entaché de plusieurs irrégularités, dont le favoritisme, les proximités idéologiques, sans oublier certains heureux élus qui aux dires de plusieurs candidats recalés, ont même soutenu leur thèse de doctorat à quelques jours de la publication des résultats. Dans ce chapelet de griefs, l'on parle aussi de fonctionnaires recrutés, alors les instructions du chef de l'État accorde la primeur aux sans emplois. Et enfin, le fait des candidats recrutés sans profil adapté à la discipline, est aussi décrié.